Vier grote Russische oorlogsschepen zijn vanuit het verre oosten op weg naar het westen, laat het Japanse leger donderdag (lokale tijd) weten. De amfibische vaartuigen voeren vlak langs de eilanden voor de Japanse kust.

De schepen worden doorgaans gebruikt om expeditietroepen aan land te brengen. Foto's van het Japanse ministerie van Defensie tonen militaire vrachtwagens op het dek van een van de schepen.

Een woordvoerder van het Japanse ministerie van Defensie kon niet met zekerheid zeggen of de schepen op weg waren naar Oekraïne. "We weten niet waar ze heen gaan, maar hun koers doet vermoeden dat het mogelijk is."

Ongebruikelijke route

Een zeepatrouille van de Japanse Self Defense Force kreeg de Russische schepen dinsdag in het oog en hield ze in de gaten toen ze van het westen van de Stille Oceaan naar de Zee van Japan voeren. Ze passeerden daarbij de smalle Straat Tsugaru, die het Japanse hoofdeiland Honshu scheidt van het eiland Hokkaido.

De Russische schepen kunnen tientallen tanks, andere militaire voertuigen en honderden manschappen vervoeren. Het is ongebruikelijk dat deze oorlogsbodems zo dicht bij Japans grondgebied door de zeestraat varen, zei de militaire woordvoerder.

Rusland wil mogelijk gehavende troepen versterken

Met behulp van door de Verenigde Staten en andere landen geleverde antitankwapens hebben de Oekraïense gevechtsvliegtuigen een zware tol geëist van de Russische pantsers en brandstoftrucks. Daardoor zou het voor Moskou nodig zijn om zijn troepen te versterken met nieuw materieel.

NAVO-bondgenoten, die tot nu toe twintigduizend antitank- en andere wapens aan Oekraïne hebben geleverd, zeiden woensdag dat ze het land zullen blijven helpen om de Russische aanval te weerstaan.