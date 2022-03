De Verenigde Staten leveren honderd "kamikazedrones" aan Oekraïne, zeggen ingewijden tegen The New York Times en andere media. Er is vooral behoefte aan draagbare, eenvoudig te gebruiken wapens. De zogenoemde Switchblade-drones, die ontploffen bij het raken van een doelwit, voldoen aan deze voorwaarden.

De Amerikaanse president Joe Biden beloofde de Oekraïense regering woensdag voor 800 miljoen dollar (bijna 725 miljoen euro) aan militaire hulp. Onlangs was er al voor 200 miljoen dollar aan hulp beschikbaar gesteld.

De druk is hoog om de wapens zo snel mogelijk in Oekraïne af te leveren, meldt een bron binnen het ministerie van Defensie tegen The New York Times.

De Switchblade-drones zijn ontwikkeld voor Amerikaanse commandotroepen en hebben "een directe impact op het slagveld". De drones zijn van enkele kilometers afstand te besturen en kunnen precisieaanvallen uitvoeren op Russische troepen.

De Verenigde Staten beloofden Oekraïne woensdag verder achthonderd Stinger-luchtdoelraketten, negenduizend antitankwapens en een reeks handvuurwapens, machinegeweren en granaatwerpers.

Zelensky vroeg luchtafweersystemen met verder bereik

Na het bombardement bij de Poolse grens van afgelopen weekend verzocht de Oekraïense president Volodymyr Zelensky om luchtafweersystemen met een verder bereik te sturen. De regering-Biden gaat na of die kunnen worden geleverd.

De afgelopen weken ontving Oekraïne onder meer Amerikaanse communicatieapparatuur en stoorzenders om te voorkomen dat Russische troepen met elkaar kunnen communiceren.