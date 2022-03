Terwijl de Russen nog steeds weinig vooruitgang boeken in het grootste deel van Oekraïne, worden ze actiever in de noordelijke Zwarte Zee, zegt een hoge Amerikaanse defensiefunctionaris tegen persbureau AP.

Het is volgens de legertopper onduidelijk wat de Russen van plan zijn, maar beschietingen vanuit de Zwarte Zee kunnen het startsein zijn voor een grondaanval op Odesa. Russische oorlogsschepen en andere vaartuigen vervoeren troepen en tanks in de Zwarte Zee.

De expert zegt dat de Russen meer dan 980 raketten op Oekraïne hebben afgevuurd, en dat zij nu ongeveer tweehonderd vluchten per dag uitvoeren. De Oekraïners maken tussen de vijf en tien vluchten per dag, aldus de functionaris die anoniem wil blijven.

Russische raketten raken drie Panamese schepen, één daarvan is gezonken

Sinds Rusland Oekraïne vorige maand is binnengevallen, zijn in de Zwarte Zee drie onder Panamese vlag varende schepen geraakt door Russische raketten, verneemt persbureau Reuters van de maritieme autoriteit van Panama. Eén van de schepen is gezonken en het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen.