Rusland heeft de vrijdag ontvoerde burgemeester van Melitopol vrijgelaten nadat Oekraïne woensdag negen gevangen genomen Russische militairen had overgedragen, meldt het Oekraïense persbureau Interfax.

Het kantoor van president Volodymyr Zelensky liet eerder weten dat burgemeester Ivan Fedorov (33) op vrije voeten was, maar gaf geen details.

"Ivan Fedorov is vrijgelaten uit Russische gevangenschap", aldus Interfax. "Voor hem heeft Rusland negen gevangen soldaten gekregen die geboren zijn in 2002 en 2003. Dit zijn eigenlijk kinderen", citeert het persbureau persvoorlichter Darya Zarivnaya.

Russische troepen haalden Fedorov vrijdag uit zijn kantoor met een zwarte zak over zijn hoofd. Hij zou zijn meegenomen naar de door Rusland erkende volksrepubliek Luhansk, waar hij zou worden vervolgd voor terrorisme.

Nadat de burgemeester was weggevoerd, kwamen bewoners van Melitopol op straat om zijn vrijlating te eisen. President Zelensky veroordeelde de ontvoering korte tijd later in felle bewoordingen.