Russische troepen zouden in de Oekraïense stad Chernihiv tien burgers hebben doodgeschoten die in de rij stonden voor brood. In de havenstad Mariupol kwam een groep vluchtende inwoners om het leven bij een Russische raketaanval. Ook bombardeerden de Russen een theater in Mariupol met daarin honderden schuilende mensen.

Oekraïne en Rusland zouden elkaar naderen in de vredesonderhandelingen. De delegaties onderhandelen over een vredesplan met vijftien punten, meldt Financial Times. De Britse zakenkrant baseert zich op drie bronnen die bij de gesprekken betrokken zouden zijn.

Een eerste concept van het vredesakkoord zou onder andere een wapenstilstand en terugtrekking van de Russische troepen bevatten. Dat is dan wel op voorwaarde dat Kyiv verklaart geen westerse militaire bases of wapens op Oekraïens grondgebied toe te staan en de ambitie om zich bij de NAVO te voegen laat varen.

Russische troepen in Chernihiv hebben woensdag tien mensen doodgeschoten. Dat heeft de gouverneur van de provincie waarin de stad ligt gemeld aan CNN. Ook de Amerikaanse ambassade in Oekraïne heeft bericht over de aanval. De slachtoffers zouden in de rij hebben gestaan voor brood.

Bij een Russische raketaanval is een groep burgers die de havenstad Mariupol probeerden te ontvluchten om het leven gekomen. Dat meldden Oekraïense autoriteiten woensdag. Onder de slachtoffers zouden ook kinderen zijn. Het precieze aantal doden moet nog worden vastgesteld.

De afgelopen dagen slaagden circa twintigduizend inwoners erin om in voertuigen via speciale vluchtroutes te vertrekken uit de omsingelde stad. Volgens de Oekraïense regering moeten nog zeker 200.000 burgers snel weg uit Mariupol en kampt de stad met tekorten aan vrijwel alles.

In Mariupol hebben Russische troepen ook een theater gebombardeerd waarin honderden burgers zich schuilhielden. Het is nog onbekend hoeveel slachtoffers er bij de aanval zijn gevallen.

Volgens locoburgemeester Sergei Orlov bevonden zich op het moment van de luchtaanval duizend tot twaalfhonderd mensen in het gebouw. Op ongeverifieerde beelden op Twitter is te zien dat het theater volledig in puin ligt.

In Melitopol hebben Russische troepen de burgemeester van de stad vrijgelaten. Dat meldt de Oekraïense regering. Oekraïne meldde vorige week dat burgemeester Ivan Fedorov door Russische troepen was ontvoerd.

De Amerikaanse president Joe Biden vindt zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin een oorlogsmisdadiger door diens besluit het buurland Oekraïne binnen te vallen. De Amerikaanse Senaat bestempelde Poetin onlangs al als oorlogsmisdadiger. Het Kremlin noemt Bidens uitlatingen over Poetin "onacceptabel en onvergeeflijk".

Rusland moet onmiddellijk alle militaire activiteiten in Oekraïne stoppen. Dat heeft het Internationaal Gerechtshof (ICJ), het hoogste juridische orgaan van de Verenigde Naties, woensdag bepaald.

De zaak was aangespannen door Oekraïne. Het land voerde aan dat de rechtvaardiging van de Russische invasie op onjuiste gronden was gestoeld.

De NAVO gaat "substantieel" meer troepen sturen naar oostelijke lidstaten om hen te beschermen tegen Rusland. Bovendien willen NAVO-landen Oekraïne met luchtdoelgeschut, antitankwapens en ander wapentuig helpen zichzelf te verdedigen, zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg na overleg met de dertig lidstaten. Maar de westerse militaire alliantie gaat zich niet gewapenderhand in de Russische oorlog tegen zijn buur mengen.

Biden heeft de Oekraïense regering 800 miljoen dollar (zo'n 725 miljoen euro) aan nieuwe militaire hulp toegezegd, nadat er onlangs al 200 miljoen dollar beschikbaar was gesteld.

In Nederland worden momenteel ruim achtduizend Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Dat blijkt woensdag uit nieuwe cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er zijn inmiddels ruim 22.000 opvangplekken beschikbaar. De Onderwijsraad waarschuwt dat het Nederlandse onderwijs er "niet echt klaar voor" is om een groot aantal Oekraïense vluchtelingen goed onderwijs te geven.