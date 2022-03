Russische troepen hebben woensdag in de Oekraïense havenstad Mariupol een theater gebombardeerd waarin honderden burgers zich schuilhielden. Dat zegt locoburgemeester Sergei Orlov tegen de BBC. Het is nog onbekend hoeveel slachtoffers er bij de aanval zijn gevallen.

Volgens Orlov bevonden zich op het moment van de luchtaanval duizend tot twaalfhonderd mensen in het gebouw. Op ongeverifieerde beelden op Twitter is te zien dat het theater volledig in puin ligt. Het theater zou dienstdoen als grootste schuilplaats in de stad.

Het stadsbestuur van Mariupol sprak op de berichtendienst Telegram van een vreselijke en onmenselijke daad. De Oekraïense regering beschuldigde Rusland van het plegen van een oorlogsmisdaad.

Rusland ontkende het theater te hebben aangevallen. In plaats daarvan beschuldigden de Russen het Azovbataljon, een extreemrechtse Oekraïense militie, van het opblazen van het gebouw, meldde het Russische persbureau RIA.

Het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies verspreidde satellietbeelden die naar verluidt afgelopen maandag zijn gemaakt. Daarop was op de grond voor en achter het gebouw het Russische woord voor "kinderen" geschilderd, waarschijnlijk om aan te geven dat er ook kinderen schuilden in het theater.

Vluchtende burgers komen om bij luchtaanval

Eerder op woensdag meldden Oekraïense autoriteiten dat bij een Russische raketaanval een groep burgers die de belegerde stad probeerde te ontvluchten om het leven is gekomen. Onder de slachtoffers zouden ook kinderen zijn. Het precieze aantal doden moet nog worden vastgesteld.

De afgelopen dagen slaagden circa twintigduizend inwoners erin om in voertuigen via speciale vluchtroutes te vertrekken uit de omsingelde stad. Volgens de Oekraïense regering moeten zeker nog 200.000 burgers snel weg uit Mariupol en kampt de stad met tekorten aan vrijwel alles.

Mariupol aan de Zee van Azov wordt al circa twee weken belegerd door pro-Russische milities uit het oosten van Oekraïne en de Russische strijdkrachten. Die stellen dat de verdedigers niet willen dat burgers weggaan, omdat dit een grote aanval op de stad door de belegeraars makkelijker zou maken. Oekraïne stelt dat de Russen de evacuaties belemmeren.