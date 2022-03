Rusland moet onmiddellijk alle militaire activiteiten in Oekraïne stoppen, heeft het Internationaal Gerechtshof (ICJ) woensdag bepaald.

Het ICJ is het hoogste juridische orgaan van de Verenigde Naties. De zaak was aangespannen door Oekraïne. Het land voerde aan dat de rechtvaardiging van de Russische invasie op onjuiste gronden was gestoeld.

Rusland had Oekraïne beschuldigd van genocide op de Russischtalige inwoners van het land. Oekraïne wilde dat de rechters zouden vaststellen dat er geen sprake was van genocide en dat Rusland dus geen geldige reden had om de oorlog te beginnen.

Het hof bepaalde ook dat Rusland de pro-Russische separatisten in de regio's Donetsk en Luhansk niet mag helpen. Rusland heeft als enige land ter wereld de onafhankelijkheid van die zelfbenoemde volksrepublieken erkend.

Uitspraken van het Internationaal Gerechtshof zijn bindend voor lidstaten en dus ook voor Rusland. Het hof kan landen echter niet dwingen zich aan vonnissen te houden. De kans dat Rusland zich aan de uitspraak houdt, is dan ook bijzonder klein.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky spreekt van een "volledige overwinning" voor Oekraïne. Hij roept Rusland op zich aan het vonnis te houden, omdat het zichzelf anders "nog verder isoleert".