Oekraïne en Rusland zouden elkaar naderen in de vredesonderhandelingen. De delegaties onderhandelen over een vredesplan met vijftien punten, meldt Financial Times. De Britse zakenkrant baseert zich op drie bronnen die bij de gesprekken betrokken zouden zijn. Zowel Rusland als Oekraïne liet de afgelopen dagen al weten vooruitgang te zien in de besprekingen.

Een eerste concept van het vredesakkoord zou onder andere een wapenstilstand en terugtrekking van de Russische troepen bevatten. Dat is dan wel op voorwaarde dat Kyiv verklaart geen westerse militaire bases of wapens op het grondgebied toe te staan en de ambitie om zich bij de NAVO te voegen laat varen.

De Russen zouden voor Oekraïne een militair neutrale status willen, vergelijkbaar met Oostenrijk of Zweden. Die twee landen zijn wel lid van de Europese Unie, maar niet van de NAVO. President Volodymyr Zelensky zei dinsdag dat Oekraïne moet erkennen dat NAVO-lidmaatschap er niet in zit.

Er zou nog gesproken worden over in hoeverre Oekraïne militair gesteund mag worden door het Westen. Oekraïne zou ook een eigen leger mogen blijven houden, al wordt nog onderhandeld over hoe groot dat leger mag zijn.

Volgens presidentieel adviseur Mykhailo Podolyak, een van de leiders van de Oekraïense delegatie, is het ondenkbaar dat er een akkoord komt dat niet de volledige terugtrekking van Russische troepen uit Oekraïne omvat.

De afgelopen dagen lijkt er schot in de onderhandelingen te zitten. Zelensky stelde al dat de standpunten van de partijen realistischer zijn geworden. Zijn adviseur Ihor Zhovka noemde de gesprekken constructiever. Ook de Russische minister Sergey Lavrov (Buitenlandse Zaken) ziet kansen voor een compromis.

Nog de nodige obstakels in gesprekken

De voornaamste knelpunten van de onderhandeling zouden vooral over culturele aspecten gaan. Zo zou Rusland de garantie willen dat de Russische taal beschermd wordt in Oekraïne, en niet "verdreven" wordt door het Oekraïens. Rusland wil tevens dat Oekraïne het geannexeerde schiereiland de Krim erkent als Russisch grondgebied en ook de zelfverklaarde volksrepublieken in Luhansk en Donetsk als onafhankelijk erkent.

Daarnaast is het nog maar de vraag of de onderhandelingen worden bezegeld door een gesprek tussen Zelensky en Vladimir Poetin. Presidentieel adviseur Podolyak zei in een interview met NewsHour dat "directe dialoog" tussen de presidenten van Oekraïne en Rusland noodzakelijk is voor succesvolle onderhandelingen.

Ondanks de lopende onderhandelingen worden Oekraïense steden nog altijd beschoten door Russische troepen. In Oekraïne bestaat de vrees dat Poetin de vredesgesprekken alleen gebruikt om tijd te winnen, zodat zijn troepen zich kunnen hergroeperen.