Russische troepen hebben woensdag tien mensen in Chernihiv doodgeschoten. Dat meldt de gouverneur van de provincie waarin de Oekraïense stad ligt aan CNN. Ook de Amerikaanse ambassade in Oekraïne bericht over de aanval. De slachtoffers zouden in de rij hebben gestaan voor brood.

Op sociale media gaan beelden rond van de vermeende slachtoffers. CNN zegt aan de hand van een video bevestigd te hebben dat er inderdaad een aanval in Chernihiv heeft plaatsgevonden. Op de beelden zijn ogenschijnlijk lichamen te zien die op de grond liggen, al zijn de beelden volgens de nieuwszender geblurd.

Chernihiv is omsingeld door Russische troepen en is afgelopen week meermaals aangevallen. Daarbij zijn ook woonwijken getroffen.

In een toespraak op de Oekraïense televisie zei gouverneur Vyacheslav Chaus dat het niet de eerste keer is dat Russische troepen de stad beschieten en het vuur openen op burgers.

De Amerikaanse ambassade in Oekraïne schrijft dat "zulke gruwelijke aanvallen moeten stoppen". Het consulaat komt zelf niet met bewijzen voor de aanval.