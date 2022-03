De Amerikaanse ambassade in Oekraïne stelt woensdag op Twitter dat Russische troepen woensdag tien mensen hebben doodgeschoten in de stad Chernihiv. De slachtoffers zouden in de rij hebben gestaan voor brood.

"Zulke gruwelijke aanvallen moeten stoppen", schrijft de ambassade, zonder bewijs te delen. Op sociale media gaan beelden rond van de vermeende slachtoffers. De Amerikaanse nieuwszender CNN zegt aan de hand van een video bevestigd te hebben dat er inderdaad een aanval in Chernihiv heeft plaatsgevonden.

Chernihiv is omsingeld door Russische troepen en is afgelopen week meermaals aangevallen. Daarbij zijn ook woonwijken getroffen.