In Nederland worden momenteel ruim achtduizend Oekraïense vluchtelingen opgevangen, blijkt woensdag uit nieuwe cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er zijn inmiddels ruim 22.000 plekken beschikbaar. De Onderwijsraad waarschuwt dat het Nederlandse onderwijs er "niet echt klaar voor" is om een groot aantal Oekraïense vluchtelingen goed onderwijs te geven.

Waarschijnlijk bevinden zich nog meer Oekraïners in Nederland dan de aantallen die het ministerie opgeeft. Vluchtelingen die bij vrienden of familie verblijven worden in deze cijfers niet meegeteld.

Het aantal opvangplekken is vergeleken met een dag eerder uitgebreid met 750. Het doel is dat er na het weekend ten minste 25.000 plekken beschikbaar zijn en op termijn 50.000.

Hoewel dat voor de gemeenten een grote opgave is, zal dat aantal volgens de voorzitters van de veiligheidsregio's niet eens voldoen. Het aantal Oekraïense vluchtelingen dat opvang nodig had, steeg het afgelopen etmaal met achthonderd.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Kabinet verwacht meer vluchtelingen, maar weet niet hoeveel

Het aantal Oekraïners dat doorreist naar Duitsland en Nederland zal de komende tijd toenemen, meldde staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) dinsdag op basis van uitspraken van de Poolse minister van Binnenlandse Zaken. Een inschatting van de aantallen kon de minister volgens Van der Burg niet geven. De opvang zoals die nu wordt opgezet is in veel gevallen tijdelijk.

Het kabinet werkt samen met hulporganisaties en lagere overheden aan oplossingen om de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne beter te structureren. Later woensdag komt het kabinet bijeen voor het wekelijkse crisisoverleg over de situatie.

Onderwijsraad wijst op knelpunten rond onderwijs vluchtelingen

Volgens de Onderwijsraad komen scholen "voor een grote uitdaging te staan, in een periode waarin al stevige structurele problemen spelen in het onderwijs".

De raad wijst op een in 2017 uitgebracht advies over het lesgeven aan kinderen van vluchtelingen. De conclusie was dat de sector er niet voldoende op voorbereid was om "in korte tijd veel vluchtelingen van goed onderwijs te voorzien". Ondanks een aantal maatregelen "is deze situatie nog niet blijvend veranderd", stelt het adviesorgaan nu vast.

"Aanvullende maatregelen en investeringen zijn gewenst om de toegankelijkheid van het onderwijs aan vluchtelingen te verbeteren, de kwaliteit te verhogen en de organisatie efficiënter te maken", adviseert de Onderwijsraad.

Vooral zorgen over veelvuldige verhuizingen

Dat vluchtelingen na aankomst in ons land vaak verhuizen, zit volgens de raad hun schoolloopbaan in de weg. "De Onderwijsraad maakt zich zorgen dat dit met de huidige groep vluchtelingen opnieuw gaat gebeuren. De raad dringt er dan ook op aan om de schoolloopbaan van vluchtelingen zo min mogelijk te laten doorkruisen door verhuizingen."

Een ander advies is om alle peuters van vluchtelingen toegang tot voorschoolse voorzieningen als peuterspeelzalen te geven. "Jonge vluchtelingenkinderen hebben veel baat bij een goed voorschools aanbod. Ze verkeren in een situatie waarin hun ouders in beslag worden genomen door onzekerheid over andere gezins- en familieleden, over de situatie in het land van herkomst en over hun toekomst."

Op langere termijn zijn investeringen in deskundigheid en onderwijsmaterialen nodig, vindt de raad. "Naast kwantiteit moet de nadruk meteen ook liggen op de kwaliteit van het aanbod. Hierin is de afgelopen decennia helaas te weinig geïnvesteerd." Ook de doorstroom vanuit speciale internationale schakelklassen naar het reguliere onderwijs moet beter, aldus de adviseurs.