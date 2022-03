Rusland is woensdag hoopvoller gestemd over de onderhandelingen met Oekraïne. Dinsdagavond zei Oekraïne al dat er vooruitgang was geboekt in de gesprekken. Ondertussen hebben de landen nog geen nieuwe afspraken kunnen maken over veilige vluchtroutes vanuit Oekraïense steden.

De Oekraïense regering heeft met Rusland nog geen nieuwe afspraken kunnen maken over humanitaire corridors vanuit belegerde steden. Het is niet duidelijk of woensdag nog mensen zullen worden geëvacueerd uit bijvoorbeeld Mariupol en Izium.

Inwoners van die twee steden kunnen onmogelijk veilig naar andere plekken worden gebracht, stelt de Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk in een video. Zij laat ook weten dat er wordt gewerkt aan manieren om voedsel en medicijnen te leveren aan door Rusland veroverde steden.

In de afgelopen dagen zijn wel afspraken over vluchtroutes gemaakt. Zo lukte het na een aantal mislukte pogingen om voor het eerst burgers uit het zwaar getroffen Mariupol te evacueren. Vereshchuk heeft Russische troepen ervan beschuldigd zich niet aan de gemaakte afspraken over de corridors te hebben gehouden door onder meer bussen en verzamelpunten te beschieten.

In de Moldavische hoofdstad Chisinau worden Oekraïense kinderen begroet door clowns. In de Moldavische hoofdstad Chisinau worden Oekraïense kinderen begroet door clowns. Foto: AFP

De Russische buitenlandminister Sergey Lavrov heeft dinsdag gezegd hoopvoller gestemd te zijn. Volgens Russische media zijn de onderhandelingen "vanzelfsprekend moeilijk", maar zien de onderhandelaars kans op een compromis.

Ook Oekraïne klonk al voorzichtig optimistisch over de vorderingen. Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn de standpunten van de partijen realistischer geworden.

De premiers van Polen, Tsjechië en Slovenië hebben woensdag met EU-president Charles Michel gesproken. Dat deden ze na een bezoek aan Kyiv, waar ze met president Zelensky en premier Denys Shmyhal hadden gesproken.

"Het is nodig om verdere, dringende stappen te zetten voor Oekraïne", schrijft de Poolse woordvoerder op Twitter.

Inmiddels is het aantal Oekraïense vluchtelingen in Nederland gestegen naar ruim achtduizend. In het land zijn ruim 22.000 plekken beschikbaar gemaakt, blijkt uit nieuwe cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Waarschijnlijk bevinden nog meer Oekraïners zich in Nederland. Mensen die bij vrienden of familie verblijven, worden in deze cijfers niet meegeteld.