De Russische minister Sergey Lavrov (Buitenlandse Zaken) is hoopvoller gestemd over de onderhandelingen met Oekraïne. Vertegenwoordigers van Oekraïne gaven dinsdagavond al aan vooruitgang te zien in de gesprekken, maar benadrukten dat er meer tijd nodig is om tot een overeenkomst te komen.

Lavrov baseert zich volgens Russische media op zijn delegatie, die stelt dat de onderhandelingen vanzelfsprekend moeilijk zijn, maar dat er een kans op een compromis in het verschiet ligt.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei eerder dat de standpunten van de partijen realistischer geworden zijn. Volgens zijn adviseur Ihor Zhovka zijn de gesprekken constructiever geworden. "In de eerste rondes was Rusland niet bereid om naar ons standpunt te luisteren, maar stelde het alleen ultimatums: dat Oekraïne zich moet overgeven, de wapens moet neerleggen, dat de Oekraïense president een akte van overgave moet ondertekenen", aldus Zhovkva. "Nu slaat Rusland een iets andere toon aan."

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

De eerste gespreksronde van de delegaties was 28 februari in het zuidoosten van Belarus, enkele dagen na het begin van de Russische aanval op Oekraïne. De partijen wisselden destijds voornamelijk eisen en ultimatums uit, concrete resultaten leverden de onderhandelingen niet op.

De onderhandelingen deze week worden online gehouden en zouden ook woensdag weer verder moeten gaan.