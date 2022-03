Na twintig dagen oorlog is Oekraïne voorzichtig optimistisch over de gesprekken met Rusland. Terwijl mensen in Kyiv is verzocht om tot donderdag 7.00 uur binnen te blijven, klonk vannacht opnieuw het luchtalarm in de hoofdstad.

Oekraïne zegt vooruitgang te zien in de gesprekken met Rusland. De landen spraken dinsdag opnieuw over de oorlog. Volgens presidentieel adviseur Ihor Zhovkva zijn de gesprekken constructiever geworden. Eerdere overleggen leverden volgens beide partijen nagenoeg niets op.

"In de eerste rondes was Rusland niet bereid om naar ons standpunt te luisteren, maar stelde het alleen ultimatums: dat Oekraïne zich moet overgeven, de wapens moet neerleggen, dat de Oekraïense president een akte van overgave moet ondertekenen", aldus Zhovkva. "Nu slaat Rusland een iets andere toon aan."

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky toonde zich na de gesprekken gematigd positief. Volgens het Oekraïense persbureau Interfax zei hij dat de uitgangspunten van Oekraïne en Rusland nu realistischer klinken. Wel benadrukte hij dat er meer tijd nodig is om tot een overeenkomst te komen.

Polen pleit voor een internationale vredesmissie in Oekraïne, zei de Poolse vicepremier Jaroslaw Kaczynski dinsdag in Kyiv na een ontmoeting met Zelensky.

Het land wil een vredesmissie van "de NAVO, mogelijk een bredere internationale structuur, maar in ieder geval een missie die zichzelf kan verdedigen en op Oekraïens grondgebied zal opereren".

Op verschillende plekken in Oekraïne is in de nacht van dinsdag op woensdag het luchtalarm weer afgegaan. Ook in Kyiv, waar inwoners van dinsdag 20.00 uur tot donderdag 7.00 uur moeten binnenblijven. Hoe de nacht in de Oekraïense hoofdstad verlopen is, is nog niet duidelijk.

De VS trekt nog eens 186 miljoen dollar (bijna 170 miljoen euro) uit voor humanitaire hulp aan vluchtelingen die de oorlog in Oekraïne zijn ontvlucht, zei de Amerikaanse minister Antony Blinken van Buitenlandse Zaken dinsdag. Sinds het begin van de oorlog heeft de VS bijna 293 miljoen dollar aan humanitaire hulp aan Oekraïne verstrekt, voegde Blinken eraan toe.

De extra Amerikaanse hulp is bestemd voor vluchtelingen in de buurlanden van Oekraïne. Het gaat om onder meer voedselvoorziening, veilig drinkwater, onderdak en gezondheidszorg. De hulp zal verleend worden met "de steun van internationale en niet-gouvernementele partners", aldus Blinken.

Een Poolse brandweerman draagt een meisje dat samen met haar gezin uit Oekraïne is gevlucht. Een Poolse brandweerman draagt een meisje dat samen met haar gezin uit Oekraïne is gevlucht. Foto: Getty Images

De Amerikaanse Senaat heeft dinsdag een resolutie aangenomen waarmee de Russische president Vladimir Poetin als oorlogsmisdadiger wordt bestempeld. De resolutie doet een oproep tot het Internationaal Strafhof in Den Haag en andere landen om zich bij elk onderzoek naar oorlogsmisdaden tijdens de Russische invasie van Oekraïne te concentreren op het Russische leger.

Nederlandse banken en andere financiële instellingen hebben tot nu toe 6 miljoen euro aan Russische tegoeden bevroren, zei minister Sigrid Kaag van Financiën dinsdag.

In een brief aan het parlement schrijft Kaag dat de relaties tussen de gesanctioneerde personen en entiteiten nog steeds worden beoordeeld en dat ze regelmatig updates zal geven.