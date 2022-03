Russische troepen houden zo'n vierhonderd patiënten en artsen gegijzeld in een ziekenhuis in de Oekraïense havenstad Mariupol. Vanwege de ontwikkelingen komt zowel de NAVO als de Europese Unie volgende week bijeen. De Amerikaanse president Joe Biden is bij beide ontmoetingen aanwezig.

Russische troepen houden personeel en patiënten in het ziekenhuis van Mariupol gegijzeld. Dat bevestigt plaatsvervangend burgemeester Sergei Orlov aan CNN en de BBC.

"We hebben informatie ontvangen dat het Russische leger ons grootste ziekenhuis heeft ingenomen. En ze houden onze artsen en patiënten gegijzeld", zei hij. Volgens Orlov bevinden zich zo'n vierhonderd mensen in het ziekenhuis, dat voor een groot deel verwoest is door bombardementen. Artsen behandelen daarom noodgedwongen patiënten in de kelder van het gebouw.

Mariupol, dat aan de Zee van Azov ligt, wordt belegerd door pro-Russische milities uit het oosten van Oekraïne en de Russische strijdkrachten. Volgens de autoriteiten zijn tot nu toe zeker 2.400 mensen omgekomen door bombardementen op de stad.

Meer dan honderd bussen met daarin een paar duizend burgers hebben vandaag via een veilige corridor de belegerde stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne verlaten, meldt het Rode Kruis. De bussen met daarop het embleem van de hulporganisatie zijn op weg gegaan naar een stad in Centraal-Oekraïne. Rusland had groen licht gegeven voor de operatie.

In de bussen zouden vooral vrouwen en kinderen zitten. Veel mannen zijn achtergebleven in Sumy.

Huizen in het dorp Okhtyrka vlak bij Sumy zijn verwoest door een Russische luchtaanval.

De Amerikaanse president Joe Biden komt volgende week naar Brussel voor een ingelaste NAVO-top en een bezoek aan de EU-top die dan plaatsvindt. De westerse leiders van het bondgenootschap en de unie zullen op beide bijeenkomsten de Russische oorlog tegen Oekraïne en de grote gevolgen voor het Westen bespreken.

NAVO-chef Jens Stoltenberg roept de leiders van de dertig NAVO-landen volgende week donderdag bijeen op het hoofdkwartier in de Belgische hoofdstad, laat hij weten. Diezelfde donderdag begint ook de EU-top, waar volgens Brusselse bronnen bij hoge uitzondering Biden eveneens aanschuift.

Oekraïne moet erkennen dat NAVO-lidmaatschap er niet in zit. Dat zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dinsdag in een videoboodschap. Volgens waarnemers lijkt het staatshoofd daarmee te zinspelen op een mogelijk compromis in het conflict met Rusland.

Rusland heeft officieel afscheid genomen van de Raad van Europa. Het land voorkomt zo dat de verdragsorganisatie, die de democratie en de rechtsstaat in Europa bewaakt, Rusland zelf de deur wijst. Rusland kondigde meteen aan ook het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens op te zeggen, laat de raad weten.

De Russische journaalmedewerker die maandagavond plotseling in een uitzending van haar werkgever demonstreerde tegen de oorlog is dinsdag in de rechtbank verschenen. Volgens de BBC is de 44-jarige Marina Ovsyannikova aangeklaagd voor "het zonder toestemming organiseren van een protest".

Voor het posten van een video waarin ze opriep om te protesteren tegen de oorlog kreeg ze een boete van 30.000 roebel (bijna 250 euro).

Voor haar protestactie tijdens het journaal heeft ze nog geen straf gekregen. Daarover zou nog een zaak lopen. De Verenigde Naties hebben de Russische autoriteiten opgeroepen Ovsyannikova niet te straffen.

De Oekraïense journalist Alexandra Kuvshynova en FOX News-cameraman Pierre Zakrzewski zijn omgekomen in de Oekraïense plaats Horenka, net buiten Kyiv. Een andere journalist van FOX News, Benjamin Hall, raakte bij het incident gewond, aldus de Amerikaanse nieuwszender.

Het drietal zat in een auto die geraakt werd door artillerievuur toen zij aan het werk waren.

Rusland legt de Amerikaanse president Joe Biden en andere hoge functionarissen in de Verenigde Staten inreisverboden op. Rusland doet dat als reactie op Amerikaanse sancties. Aan de Russische "zwarte lijst" met daarop de namen van dertien Amerikanen die niet langer welkom zijn in het land is ook de Canadese premier Justin Trudeau toegevoegd.

De premiers van Polen, Tsjechië en Slovenië zijn vanavond aangekomen in Kyiv voor een ontmoeting met Zelensky. Ook willen ze premier Denys Shmyhal spreken.

Het drietal is per trein naar de Oekraïense hoofdstad afgereisd. Volgens een Poolse regeringswoordvoerder was de reis onder strikte geheimhouding gepland in overleg met de EU en de NAVO. Het zijn de eerste regeringsleiders die de Oekraïense hoofdstad bezoeken sinds Rusland Oekraïne op 24 februari binnenviel.

In de maand februari hebben 21 mensen met de Oekraïense nationaliteit een eerste asielaanvraag in Nederland ingediend. In januari waren dat er zes, blijkt uit deze week gepubliceerde cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Eind februari meldde de IND dat de dienst vanwege de Russische inval in Oekraïne de komende zes maanden geen beslissingen neemt over asielaanvragen van personen met de Oekraïense nationaliteit. Ze hoeven zich dan geen zorgen te maken over de duur van hun verblijfsrecht.