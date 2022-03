Het kabinet komt niet met een onkostenvergoeding voor Nederlandse gastgezinnen die Oekraïense vluchtelingen in huis nemen, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan NU.nl. Eerder op de dag communiceerde staatssecretaris Eric van der Burg (Migratie) onterecht dat gastgezinnen een onkostenvergoeding zouden krijgen. Meerdere media, waaronder NU.nl, brachten dit nieuws.

Er komt wél een onkostenvergoeding voor Oekraïners die naar Nederland komen, aldus de woordvoerder. Later deze week wordt bekend hoe hoog die vergoeding zal worden.

Dinsdag zei Van der Burg nog dat ook Nederlandse gastgezinnen die Oekraïners opvangen kunnen rekenen op een onkostenvergoeding. "Het lijkt me logisch dat iemand die een vluchteling in huis neemt daarvoor geld krijgt", zei hij onder meer tegen De Telegraaf en RTL Nieuws. Hij benadrukte daarbij dat een gastgezin het niet voor het geld moest doen.

Tegen De Telegraaf zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid dat er sprake was van "spraakverwarring" bij Van der Burg. "Deze onderwerpen raken veel diverse departementen. Wij kregen pas later door vanuit het ministerie van Sociale Zaken dat deze informatie niet juist is", aldus het ministerie.

Ruim 25.000 Nederlandse gastgezinnen hebben zich aangemeld

Met een onkostenvergoeding zou Nederland het voorbeeld volgen van het Verenigd Koninkrijk, dat op dit moment een onkostenvergoeding aan gastgezinnen geeft van 350 pond (zo'n 415 euro) per maand per Oekraïense vluchteling.

In Nederland hebben inmiddels meer dan 25.000 gastgezinnen zich aangemeld. Hulporganisatie Takecarebnb heeft na een screening tot nog toe 1.720 gastgezinnen geschikt bevonden om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Oekraïners die de Russische invasie van hun land hebben ontvlucht en nu in Nederland aankomen, worden nog voornamelijk opgevangen op plaatsen die veiligheidsregio's in allerijl hebben gecreëerd.

Een gastgezin moet eerst zijn gescreend voordat men Oekraïners kan ontvangen, zegt Van der Burg. Hiervoor moet een gastgezin één volwassene hebben met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). "Waterdichte systemen bestaan niet, we lopen altijd het risico dat er bij iemand wat misgaat", aldus Van der Burg.