Het kabinet komt met een onkostenvergoeding voor Nederlandse gastgezinnen die Oekraïense vluchtelingen in huis nemen, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf. De hoogte van de vergoeding wordt later deze week vastgesteld.

Nederland volgt hiermee het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk, dat op dit moment een onkostenvergoeding aan gastgezinnen geeft van 350 pond (zo'n 415 euro) per maand per Oekraïense vluchteling.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Migratie) zegt dinsdag tegen De Telegraaf dat het logisch is dat er een onkostenvergoeding voor gastgezinnen komt. De hoogte van de vergoeding wordt woensdagmiddag besproken. Hij benadrukt dat een gastgezin het niet voor het geld moet doen.

In Nederland hebben meer dan 25.000 gastgezinnen zich aangemeld. Hulporganisatie Takecarebnb heeft na een screening tot nog toe 1.720 gastgezinnen geschikt bevonden om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Oekraïners die de Russische invasie van hun land hebben ontvlucht en nu in Nederland aankomen, worden nog voornamelijk opgevangen op plaatsen die veiligheidsregio's in allerijl hebben gecreëerd.

Een gastgezin moet eerst zijn gescreend voordat men in aanmerking komt voor een vergoeding, zegt Van der Burg. Hiervoor moet een gastgezin één volwassene hebben met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). "Waterdichte systemen bestaan niet, we lopen altijd het risico dat er bij iemand wat misgaat", aldus Van der Burg.

Naast een onkostenvergoeding voor gastgezinnen trekt het kabinet ook geld uit voor leefgeld voor de Oekraïense vluchtelingen, maar ook die hoogte is nog niet bekend. Er zijn inmiddels 21.000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen geregeld.

Waarom kiest NU.nl voortaan voor de Oekraïense benaming van steden?

Oekraïne is ruim dertig jaar een onafhankelijke staat en voert sinds 2019 campagne voor een andere spelling. Namen als Kiev en Charkov zijn afgeleiden van de Russische spelling. In het licht van de Russische invasie heeft Oekraïne hier opnieuw aandacht voor gevraagd en daar geven wij gehoor aan. We schrijven dus voortaan (onder meer) Kyiv en Kharkiv.