Oekraïne moet erkennen dat NAVO-lidmaatschap er niet in zit, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dinsdag in een videoboodschap. Volgens waarnemers lijkt Zelensky daarmee te zinspelen op een mogelijk compromis in het conflict met Rusland.

Het toetreden van Oekraïne tot het westerse militaire bondgenootschap NAVO is onacceptabel voor Rusland. Het is mede de reden geweest voor de Russische invasie van Oekraïne bijna drie weken geleden. Moskou wil dat Oekraïne neutraal wordt.

Oekraïne moet accepteren dat het geen lid zal worden van de door de Verenigde Staten geleide alliantie, aldus Zelenski. "Oekraïne is geen lid van de NAVO. Dat begrijpen we. We hebben jarenlang gehoord dat de deuren openstonden, maar we hebben ook gehoord dat we niet konden toetreden. Het is een waarheid en het moet erkend worden", zei Zelenski tijdens een conferentie van militaire functionarissen.

Als de deur van de NAVO niet openstaat, "dan moeten we samenwerken met de instellingen waarmee we dat wel kunnen", aldus Zelensky. Dat kan Oekraïne helpen en beschermen. Daarnaast moeten er afzonderlijke veiligheidsgaranties komen, vindt de president.

Rusland wil garantie dat Oekraïne geen NAVO-lid wordt

Zelensky had graag gezien dat Oekraïne al lid was van de NAVO. Op een NAVO-top in 2008 besloten de leden dat Oekraïne een soort lidmaatschapsverzoek mocht indienen, met het idee dat het uiteindelijk lid mocht worden. Oekraïne zou dan eerst aan een aantal NAVO-eisen moeten voldoen. Zo zou het land de wijdverbreide corruptie moeten aanpakken.

Hoewel Oekraïne de laatste jaren veel hervormingen heeft doorgevoerd, kwam het nog niet tot een NAVO-lidmaatschap. Rusland wilde altijd de garantie van het Westen dat dit ook nooit zal gebeuren. De Verenigde Staten en andere landen weigerden die toezegging echter te doen. Ze vinden dat Oekraïne zelf zijn bondgenoten mag kiezen.

Wat is de NAVO? De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie is een politieke en militaire samenwerking tussen dertig landen. Naast Nederland en de Verenigde Staten, zijn bijna alle EU-landen lid. Ook Canada en Turkije maken deel uit van organisatie.

De NAVO is in 1949 opgericht, een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog. Nederland maakt al sinds de oprichting deel uit van de NAVO.

Het belangrijkste onderdeel van het verdrag is Artikel 5: daarin staat dat een aanval op een van de landen wordt gezien als een aanval op allemaal.

We krijgen ook vragen over het verschil met NATO. Dat verschil is er niet: NATO is de Engelse vertaling van de NAVO en staat voor North Atlantic Treaty Organization, ofwel de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie.