De Verenigde Naties hebben de Russische autoriteiten opgeroepen om de vrouw die maandagavond in een journaaluitzending demonstreerde niet te straffen voor haar openlijke kritiek op de oorlog in Oekraïne. Dat zei woordvoerder Ravina Shamdasani van de VN-commissie voor mensenrechten dinsdag.

"Ze maakte gebruik van haar vrijheid van meningsuiting en mag daarvoor niet gestraft worden", aldus Shamdasani. Ze sprak bewondering uit voor de actie van Marina Ovsyannikova, een journalist van de zender.

De 44-jarige medewerker verscheen maandagavond plotseling in een uitzending van haar werkgever, de Russische staatstelevisiezender Channel One, door met een papier in beeld te stappen. Daarop uitte ze haar afkeuring over de oorlog in Oekraïne en waarschuwde ze kijkers dat ze de propaganda over de invasie niet moeten geloven. Russische media mogen de termen 'oorlog' en 'invasie' niet gebruiken voor de 'militaire vredesmissie' in Oekraïne.

Ovsyannikova werkt al langere tijd voor het nieuwsprogramma voor Channel One, maar in een andere video op sociale media liet ze weten zich te schamen voor het "jarenlang maken van propaganda voor het Kremlin". De beelden van haar protestactie zijn de hele wereld overgegaan. Het is niet duidelijk wat er met haar is gebeurd.

Een woordvoerder van het Kremlin bestempelde de actie dinsdag als "tv-hooliganisme" en noemde het in eerste instantie een zaak tussen haar en haar werkgever. Wel suggereerde hij dat er instanties zijn die strafrechtelijk onderzoek kunnen doen.

Betogers riskeren hoge straffen

De BBC meldde dinsdagmiddag dat Ovsyannikova in de rechtbank verscheen en werd aangeklaagd voor "het zonder toestemming organiseren van een protest". Volgens de BBC vallen onder de mogelijke straffen een boete tot 30.000 roebel (bijna 250 euro), een taakstraf of een celstraf van maximaal tien dagen.

Rusland heeft onlangs de straffen voor belediging van de strijdkrachten verhoogd. Het opzettelijk verspreiden van - in de ogen van het Kremlin - valse informatie over het leger kan worden bestraft met een celstraf tot vijftien jaar.

VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet uitte vorige week haar zorgen over de massale arrestaties van anti-oorlogsdemonstranten en de beperking van de vrijheid van meningsuiting in Rusland. Er zouden inmiddels ruim vijftienduizend mensen zijn opgepakt bij betogingen. De VN weet niet hoeveel van hen er nog steeds vastzitten.