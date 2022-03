De inwoners van de Oekraïense hoofdstad Kyiv moeten van dinsdag 20.00 uur tot donderdag 7.00 uur binnenblijven. Dat heeft burgemeester Vitali Klitschko dinsdag bevolen.

De avondklok komt nadat meerdere wooncomplexen werden aangevallen door Russische troepen buiten Kyiv, met zeker twee doden tot gevolg. Russische militairen maken een opmars richting Kyiv terwijl ze de stad proberen te omsingelen.

Klitschko roept de bijna twee miljoen burgers op voorbereidingen te treffen voor de avondklok die in de praktijk vergelijkbaar is met een korte lockdown. De maatregel geldt alleen niet voor mensen die naar een schuillocatie willen of speciale passen hebben.

Sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari is Kyiv herhaaldelijk het doelwit van Russische aanvallen geweest. Eerder werden ook al strenge avondklokken afgekondigd.

Waarom kiest NU.nl voortaan voor de Oekraïense benaming van steden?

Oekraïne is ruim dertig jaar een onafhankelijke staat en voert sinds 2019 campagne voor een andere spelling. Namen als Kyiv en Kharkiv zijn afgeleiden van de Russische spelling. In het licht van de Russische invasie heeft Oekraïne hier opnieuw aandacht voor gevraagd en daar geven wij gehoor aan. We schrijven dus voortaan (onder meer) Kyiv en Kharkiv.