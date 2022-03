De opvangcapaciteit van Nederlandse gemeenten is gestegen tot ruim 21.000 plekken voor de inmiddels ruim drie miljoen uit Oekraïne gevluchte mensen. En inwoners van de Oekraïense hoofdstad Kyiv moeten van dinsdag 20.00 uur tot donderdag 7.00 uur binnenblijven.

De Verenigde Naties melden dat sinds de Russische inval in Oekraïne ruim drie miljoen mensen uit het land zijn gevlucht. Volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR hebben bijna 1,8 miljoen van hen hun heil gezocht in buurland Polen.

Ook buurlanden als Roemenië, Moldavië, Hongarije en Slowakije hebben grote aantallen vluchtelingen ontvangen. Meer dan 300.000 mensen zijn doorgereisd naar het westen van Europa. Van de vluchtelingen zijn er meer dan 150.000 niet-Oekraïens.

Er worden momenteel ruim 7.200 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Nederland. Voor hen zijn volgens de laatste cijfers in totaal 21.250 plekken beschikbaar, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Sinds maandag zijn er 500 vluchtelingen en 4.250 opvangplekken bij gekomen.

In werkelijkheid gaat het waarschijnlijk om meer mensen. Niet alle vluchtelingen hebben zich geregistreerd, omdat zij bij mensen thuis worden opgevangen. Bovendien zijn ze niet verplicht zich te registeren. Staatssecretaris Eric van der Burg (Migratie) heeft eerder opnieuw opgeroepen tot registratie.

Gemeenten is gevraagd om aan het eind van deze week in totaal 25.000 opvangplekken beschikbaar te hebben. In de periode daarna moet dat aantal uitgebreid worden tot 50.000. Het kabinet kan nog niet goed inschatten hoeveel mensen de komende tijd naar Nederland zullen vluchten.

Steeds meer Oekraïners die naar een van de buurlanden van Oekraïne zijn gevlucht, willen verder reizen naar Nederland of Duitsland. Dat heeft Van der Burg (Migratie) begrepen van de Poolse minister van Binnenlandse Zaken.

De verwachting is dat het aantal Oekraïense vluchtelingen de komende tijd snel kan toenemen. Dat komt doordat buurlanden van Oekraïne, waar momenteel de meeste mensen worden opgevangen, tegen de grenzen van hun opvangcapaciteit aan lopen.

De avondklok in Kyiv komt na meerdere aanvallen van Russische troepen op wooncomplexen met zeker twee doden tot gevolg. Russische militairen maken een opmars richting Kyiv, terwijl ze de stad proberen te omsingelen.

Burgemeester Vitali Klitschko roept de iets minder dan twee miljoen inwoners op voorbereidingen te treffen voor de avondklok die in de praktijk vergelijkbaar is met een korte lockdown. De maatregel geldt alleen niet voor mensen die naar een schuillocatie willen of speciale passen hebben.

40 Flatgebouw in Kyiv in brand na Russische aanval

De premiers van Polen, Slovenië en Tsjechië zijn dinsdag naar Kyiv gereisd voor overleg met president Volodymyr Zelensky. Ze spreken in de bijna omsingelde hoofdstad ook met hun Oekraïense collega Denys Shmyhal.

De reis gaat per trein en ze zijn de Pools-Oekraïense grens rond 8.00 uur gepasseerd, aldus Poolse bronnen. Het zijn de eerste regeringsleiders die de Oekraïense hoofdstad bezoeken sinds Rusland het land 24 februari is binnengevallen.

De Europese Commissie heeft dinsdag een vierde pakket sancties tegen Rusland goedgekeurd als vergelding voor de oorlog in Oekraïne. Zo komt er een importverbod op een aantal staalproducten, worden geen luxeauto's meer uitgevoerd naar het land en worden nog meer oligarchen getroffen.

Het Verenigd Koninkrijk trof ook economische maatregelen tegen Rusland. De export van luxegoederen naar Rusland wordt verboden, net als de andere G7-landen hebben gedaan. Daarnaast voerde het VK omgerekend ruim 750 miljoen euro aan heffingen op Russische goederen in, waaronder wodka.

De Britten verhogen de tarieven met 35 procent. Ook dure auto's, kunst en designkleding worden geraakt. "Onze nieuwe tarieven zullen de Russische economie verder isoleren van de wereldhandel, zodat die niet kan profiteren van het op regels gebaseerde internationale systeem", verklaarde minister van Financiën Rishi Sunak.

Oekraïense media blijven melding maken van slachtoffers van het oorlogsgeweld. Dinsdagochtend zijn bijvoorbeeld zeven mensen dood aangetroffen onder puin in de stad Kharkiv.

Het dodental na een Russische aanval op een Oekraïense televisietoren is opgelopen tot negentien, meldt de regionale gouverneur. Hij meldde eerder dat de toren bij de noordwestelijke stad Rivne maandag werd geraakt door twee raketten.

De Telegraaf meldt dat een Nederlander bij Russische raketaanvallen op de militaire basis Yavoriv dusdanig gewond is geraakt, dat hij geopereerd moest worden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan het bericht niet bevestigen.

Bij de twee raketaanvallen kwamen volgens de Oekraïense autoriteiten 35 mensen om het leven. Ook vielen er 134 gewonden.