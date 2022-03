Het Russische leger lijkt gebruik te maken van een onbekend type korteafstandsraketten, die niet kunnen worden opgemerkt door het Oekraïense luchtafweersysteem. In zijn laatste tv-toespraak heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de Russische troepen ertoe opgeroepen de wapens neer te leggen en de strijd te staken.

In lijn met de maatregelen van de Groep van Zeven treft ook Japan sancties tegen Rusland. Dat zei Hirokazu Matsuno, secretaris-generaal van het Japanse kabinet dinsdag (lokale tijd). Tokio heeft de tegoeden van zeventien Russen bevroren via "regulering" van betalingen en kapitaaltransacties, zei het ministerie van Financiën dinsdag. De nieuwe sancties zijn gericht tegen onder anderen Russische parlementsleden en familieleden van bankier Yuri Kovalchuk, aldus het ministerie.

Aruba is minder slagvaardig als het om sancties gaat. In het luchtvaartregister staan zeker tien vliegtuigen geregistreerd die toebehoren aan Russische oligarchen, onder wie Chelsea-eigenaar Roman Abramovich. Transportminister Ursell Arends onderneemt nog geen actie tegen de eigenaren.

Spanje heeft voor het eerst beslag gelegd op een jacht van een Russische oligarch. In Barcelona ging een 80 meter lang jacht, met een waarde van zo'n 140 miljoen euro, aan de ketting. De Spaanse premier Pedro Sánchez zei in een interview bij televisiezender LaSexta niet aan wie het schip toebehoort, maar beloofde wel dat er meer jachten in beslag zullen worden genomen.

De ontvoerde burgemeester van de Zuid-Oekraïense stad Melitopol is door het Russische leger overgebracht naar de volksrepubliek Luhansk. De 33-jarige Ivan Fedorov werd vrijdagavond gekidnapt door Russische soldaten in zijn kantoor in Melitopol. De Oekraïense ambassadeur in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vroeg de Russen eerder om de burgemeester vrij te laten. In het door Rusland erkende Luhansk is Fedorov beschuldigd van terrorisme, meldt de Oekraïense nieuwswebsite Ukrinform.

Het Oekraïense leger heeft voorkomen dat het Russische leger de controle kreeg over de strategische haven van Mariupol, meldt de generale staf. De Russische troepen hebben zich teruggetrokken nadat ze verliezen hadden geleden, aldus de verklaring. Rusland heeft de havenstad anderhalve week belegerd. Meer dan 2.500 inwoners van de zo'n 430.000 inwoners tellende stad zijn volgens persbureau AP omgekomen door Russische beschietingen.

Het internationale ruimtestation (ISS) lijkt een wapen geworden in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Na dreigementen vanuit de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos staan niet alleen experimenten, maar ook het bijeenhouden van het ISS zelf op losse schroeven. "Doodzonde", zegt de Nederlandse astronaut André Kuipers, die zelf 204 dagen aan boord van het station verbleef, tegen NU.nl. "Alsof we dertig jaar terug in de tijd gaan."

Bijna zes keer zo veel mensen willen Oekraïens leren via de taalapp Duolingo, meldt het bedrijf. Vooral in Polen, waar veel vluchtelingen zijn opgevangen, zou de belangstelling erg groot zijn.