Het Russische leger gebruikt een onbekende vorm van munitie in de korteafstandsraketten die het vanaf de grens afvuurt op Oekraïne, meldt The New York Times. Door de afleidingsmunitie uit de afgevuurde Iskander M-raketten kan het Oekraïense raketafweersysteem de projectielen niet goed opmerken.

Het was internationaal niet bekend dat Rusland over deze afleidingsapparaten beschikte. Het gaat om raketten van ongeveer 30 centimeter lang, die eruitzien als een witte pijl met een oranje staart, verneemt de krant van een bron.

Radiosignalen uit deze raketten verstoren de radar die de Iskander M-raketten kan signaleren. Met hun hoge temperatuur kunnen de raketten inkomende Oekraïense afweerraketten aantrekken.

Volgens een wapenexpert die de krant sprak, kan het gebruik van de afleidingsmunitie erop duiden dat het Russische leger roekeloos wordt, of dat het een bepaalde urgentie voelt in de oorlog.

De afgeschoten afleidingsraketten worden nu gevonden op Oekraïens grondgebied en kunnen daardoor geanalyseerd worden door inlichtingendiensten uit het Westen.