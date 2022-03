Defensie-expert Ko Colijn voorziet Nederlanders al ruim veertig jaar van duiding bij gewapende conflicten. Voor NU.nl volgt hij de strijd in Oekraïne en geeft hij antwoord op onze (en jullie) militaire vragen. In deze eerste editie is dat: waarom is een no-flyzone boven Oekraïne geen goed idee?

Wie is Ko Colijn (1951)? Defensie- en terrorisme-expert

Emeritus hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Erasmus Universiteit

Oud-directeur Instituut Clingendael

Deelde zijn expertise in meer dan 2.500 radio- en tv-optredens

De Oekraïense smeekbeden om een no-flyzone zijn begrijpelijk. Zo'n vliegverbod boven Oekraïne of een deel daarvan zou veel menselijk leed en verwoesting voorkomen, maar er zijn ook een paar argumenten tegenin te brengen.

1. Escalatie dreigt

De voornaamste is de reden die premier Mark Rutte hanteert (in een echo van de NAVO): het neerschieten van een Russisch vliegtuig door een NAVO-vliegtuig boven Oekraïens grondgebied zou de Derde Wereldoorlog gevaarlijk dichtbij brengen of zelfs onvermijdelijk maken. Daar kun je sinds kort nog aan toevoegen dat het een streep zou halen door de onderhandelingen tussen Oekraïense en Russische onderhandelaars, die volgens berichten uit beide kampen op gang gekomen zijn.

Maar er zijn meer argumenten tegen het idee van een no-flyzone.

2. Ze werken gewoon niet zo goed

In het verleden zijn ze niet erg succesvol gebleken. Boven Irak, Bosnië en Herzegovina en Libië hebben ze het leed amper verzacht en de grondgevechten misschien zelfs verergerd.

Er was in die landen bovendien totaal geen sprake van een verdedigende luchtmacht of luchtafweer, terwijl die in Oekraïne nog min of meer fungeren, tot nu toe met succes. Russische vliegtuigen voeren volgens Amerikaanse satellieten gemiddeld zo'n tweehonderd missies per dag uit vanaf Russische bases. Dat is niet heel veel. Het grootste deel van de luchtaanvallen op gronddoelen vindt plaats met raketten en artillerie. Die zouden ontsnappen aan het vliegverbod van een no-flyzone.

3. Het zou ook de Oekraïners zelf dwarszitten

Ook Oekraïense luchtvaartuigen zouden onder een no-flyzone vallen. Dat maakt een andere smeekbede van Oekraïne, namelijk de overdracht van Poolse MIG-gevechtsvliegtuigen, nogal vreemd. Als beide verzoeken zouden worden ingewilligd, zouden die vliegtuigen worden neergeschoten door NAVO-piloten als ze de no-flyzone zouden schenden.

Veel van de luchtaanvallen die Oekraïne zelf uitvoert gebeuren nu door onbemande Bayraktar-drones, waarvan Kiev ruim een dozijn had gekocht in Turkije. Met zo'n 200 kilometer per uur cirkelen ze boven het slagveld, zeven keer zo licht als hun westerse tegenhangers, de Reapers.

Daar blijken de Russen geen goed antwoord op te hebben. Best opmerkelijk, want de drones zijn in principe wel kwetsbaar voor Russische afweer (die ze in Libië het leven zuur wisten te maken). Boven Oekraïne zijn ze gamechangers . Ze zouden Russische afweerradar mogelijk verblinden, maar er wordt zelfs hier en daar gefluisterd dat de Russen die thuis hebben gelaten. Maar het verbazingwekkende: zelfs dan zouden die Oekraïense drones kunnen en moeten worden uitgeschakeld.

Ook zijn de Oekraïners creatief met tal van burgerdrones. Die schieten geen Russische vliegtuigen neer, maar ze schieten plaatjes van Russische soldaten en voertuigen. Die informatie wordt dan weer doorgegeven aan het Oekraïense leger, dat de Russische bewegingen zo goed kan volgen. Ook deze drones zouden onder een no-flyzone vallen. Hun verlies zou per saldo zelfs nadelig zijn voor de Oekraïense verdediging.

Dus hoe begrijpelijk de smeekbede om een no-flyzone ook is, je moet er niet aan beginnen.