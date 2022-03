Hulporganisatie Takecarebnb heeft na een screening tot nog toe 1.720 gastgezinnen geschikt bevonden om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Tot dusver valt ongeveer een kwart om uiteenlopende redenen af, vertelt een woordvoerder van de organisatie maandag.

"Mensen bedenken zich soms pas later dat iemand over maanden nog steeds in hun huis kan zijn", zegt de woordvoerder. Dan blijkt bijvoorbeeld dat iemand een babykamer aanbiedt die nu nog leegstaat, maar over enkele maanden hoogstwaarschijnlijk niet meer. In zulke gevallen trekken mensen zich na een telefoongesprek terug.

Vanaf wanneer de oorlogsvluchtelingen daadwerkelijk terechtkunnen bij de mensen die zich hebben aangemeld, is nog steeds niet duidelijk. "Dat duurt nog even. Het is een ingewikkeld proces en het moet zorgvuldig gebeuren", aldus de zegspersoon.

Meer dan 25.000 gastgezinnen hebben zich aangemeld. Oekraïners die de Russische invasie van hun land hebben ontvlucht en nu in Nederland aankomen, worden echter voornamelijk opgevangen op plaatsen die veiligheidsregio's in allerijl hebben gecreëerd.

Verschillende organisaties bij opvang betrokken

Bij het opzetten van de opvang bij mensen thuis zijn diverse organisaties betrokken. De screening wordt uitgevoerd door Takecarebnb, de plaatsing is een samenwerking tussen gemeenten en vrijwilligersorganisatie NLvoorElkaar. Het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en het Leger des Heils hebben van de overheid de regie gekregen over de thuisopvang.

De mensen achter een ander initiatief, Room for Ukraine, pakken het heel anders aan. Zij zijn zelf begonnen met het onderbrengen van mensen. Tot maandagmiddag had de organisatie zo'n honderd Oekraïners aan een tijdelijke verblijfplaats bij iemand thuis geholpen, liet een woordvoerder weten. Ook daar ging een telefonisch gesprek aan vooraf.

Zowel Takecarebnb als Room for Ukraine benadrukt dat Oekraïense vluchtelingen vaak zeer kwetsbaar zijn. Over het algemeen gaat het om vrouwen en kinderen. Hun volwassen mannen en vaders zijn achtergebleven om mee te vechten tegen het Russische leger dat hun land is binnengevallen.