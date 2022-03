Het is een groep inwoners van het zwaar belegerde Mariupol gelukt om de Zuid-Oekraïense havenstad maandag te verlaten in de richting van de door de Russen bezette stad Berdiansk. Op hetzelfde moment hielden vertegenwoordigers van Oekraïne en Rusland vredesgesprekken. Hoewel die nog niets concreets opleverden, gaan de gesprekken dinsdag verder.

Een groep inwoners heeft het door de Russen belegerde Mariupol kunnen ontvluchten. Waarnemers spreken over de eerste succesvolle poging om burgers veilig uit de omsingelde stad te krijgen. Ze vertrokken in 160 auto's in de richting van het door Russen bezette Berdiansk.

De afgelopen dagen liepen geplande evacuaties op niets uit, omdat er steeds werd geschoten. Bij Russische bombardementen op de deels verwoeste stad kwamen volgens de Oekraïense regering al 2.500 inwoners om het leven. De Russen laten geen hulp tot de stad toe.

Hoewel de evacuaties maandag mogelijk waren, lukt het nog altijd niet om humanitaire goederen naar Mariupol te krijgen. Dat komt door de Russische bombardementen, zegt de Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk. Volgens Vereshchuk is er maandag opnieuw een poging gedaan om de stad te bereiken, maar had die poging geen succes.

De vierde gespreksronde tussen Oekraïne en Rusland wordt dinsdag voortgezet. Dat schrijft de Oekraïense onderhandelaar Mykhailo Podolyak op Twitter. Volgens Podolyak is er een "technische pauze" ingelast en wordt er nu in werkgroepen verder gepraat. Het formele overleg gaat dinsdag verder.



Het eerste overleg tussen de twee partijen was op 28 februari. Daarna zijn nog twee overlegrondes geweest. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei eerder dat het overleg met Rusland moeizaam vooruitgang boekt. Podolyak was maandag iets optimistischer en stelde dat de "Russen geen ultimatums meer stelden, maar serieus naar onze voorstellen luisteren".

Een gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en Zelensky lijkt er voorlopig nog niet in te zitten, meldt het Kremlin.

De Russische regering zegt afgelopen week geen verzoek van Zelensky te hebben ontvangen om een telefoongesprek tussen beide presidenten te organiseren. Poetin zou niet onwelwillend tegenover een gesprek staan, maar wacht mogelijk eerst de uitkomsten af van de onderhandelingen tussen delegaties van Oekraïne en Rusland.

De nationale veligheidsadviseur van de VS, Jake Sullivan, sprak maandag met de Chinezen. De nationale veligheidsadviseur van de VS, Jake Sullivan, sprak maandag met de Chinezen. Foto: Getty Images

Rusland ontkent dat het China om hulp heeft gevraagd. De Verenigde Staten meldden dit weekend dat Rusland China om militair materiaal heeft gevraagd voor de invasie van Oekraïne, maar Moskou zegt dat het dit nooit heeft gedaan.

De nationale veiligheidsadviseur van de VS, Jake Sullivan, sprak maandag in Rome met de Chinese topdiplomaat Yang Jiechi. Hoewel de inhoud van het gesprek niet bekend is gemaakt, zou Sullivan de "economische consequenties" voor China hebben benadrukt mocht Peking van plan zijn om Moskou te hulp te schieten. Het Westen wil voorkomen dat landen Rusland ondersteunen wegens de sancties.

Die sancties tegen Rusland worden nog eens verzwaard. De lidstaten van de Europese Unie zijn het maandag eens geworden over een vierde sanctiepakket. De nieuwe maatregelen zijn gericht op individuen en bedrijven die "betrokken zijn bij de agressie tegen Oekraïne". Ook worden delen van de Russische economie verder geraakt.



Onder de gestraften zijn opnieuw meerdere rijke zakenlieden uit de kring rond Poetin. Ook wordt de Russische handel en de toegang tot luxegoederen geraakt.

Oekraïense hulpverleners bij een verwoest gebouw in het centrum van de Oost-Oekraïense stad Charkov. Het gebouw werd maandag getroffen door een Russische raketaanval. Oekraïense hulpverleners bij een verwoest gebouw in het centrum van de Oost-Oekraïense stad Charkov. Het gebouw werd maandag getroffen door een Russische raketaanval. Foto: Getty Images

De Verenigde Naties bevestigen 636 burgerdoden in Oekraïne. Een dag eerder waren dat er 596. Onder de doden zijn 46 kinderen. Het werkelijk aantal sterfgevallen is vermoedelijk veel groter.

Volgens de regering in Kiev zijn alleen in Mariupol al ruim 2.500 burgers gestorven. De meldingen uit onder meer deze belegerde stad komen vertraagd binnen en er is meer tijd nodig om ze bevestigd te krijgen, aldus de VN.

Het dodental zal nog verder oplopen, want de zware gevechten gingen maandag onverminderd door. Zo zouden bij een luchtaanval op een televisietoren in de noordelijke regio Rivne zeker negen mensen zijn omgekomen, meldt de regionale gouverneur.

Ook Charkov ligt voortdurend onder Russisch vuur, zegt burgemeester Ihor Terekhov van de tweede stad van het land. "Ze schieten constant op ons", aldus de bestuurder, die niet kon zeggen hoeveel slachtoffers er zijn gevallen.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog niet bevestigen of er inderdaad Nederlanders gewond zijn geraakt bij een Russische raketaanval op een Oekraïense militaire basis vlak bij de Poolse grens. De Telegraaf meldde zondag dat de Nederlanders die op de basis gewond zouden zijn geraakt, in training waren voor het Oekraïense vreemdelingenlegioen.

In Nederland zijn de eerste honderd Oekraïners opgevangen via het burgerinitiatief Room for Ukraine. De circa honderd Oekraïense oorlogsvluchtelingen zijn ondergebracht bij particulieren die tijdelijke woonruimte hebben aangeboden. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen, vertelt Jennifer Halewijn namens het burgerinitiatief.

Die Oekraïense vluchtelingen kunnen - als ze dat willen - een coronavaccin halen in Nederland, meldt koepelorganisatie GGD GHOR aan NU.nl. Ze krijgen na aankomst hier informatie over de plekken waar ze die prik kunnen halen.