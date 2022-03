De landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen Discriminatie.nl heeft tot nu toe acht meldingen binnengekregen met betrekking tot het conflict in Oekraïne, zo laat voorzitter Stefano Frans maandag aan NU.nl weten. Dit aantal is slechts het topje van de ijsberg, maar geeft wel een beeld van wat er in de samenleving gebeurt, zegt hij.

Drie van de acht meldingen waren afkomstig van mensen met de Russische en Belarussische nationaliteit die graag mee wilden doen aan de Nijmeegse Vierdaagse, maar vanwege hun afkomst in eerste instantie uitgesloten waren van deelname.

Eén melding ging over Russische kinderen in Nederland die gepest zijn vanwege de oorlog in Oekraïne. Een andere melding ging over een persoon met een Bulgaarse achtergrond die de toegang tot een club zou zijn geweigerd omdat verondersteld werd dat "hij met de Russen was". Verder maakte iemand melding van een Oekraïense zakenpartner die geen zaken meer wilde doen met een Rus.

De andere meldingen betroffen het weigeren van iemand met de Russische nationaliteit tot een dienstverlening, en het ervaren van discriminatie door een persoon met een deels Russische en deels Nederlandse achtergrond.

Bedreigingen van Russische winkeliers

"Het daadwerkelijke aantal gevallen van discriminatie, intimidatie of geweld ligt naar alle waarschijnlijkheid hoger. Zo zijn meldingen of aangiftes van discriminatie die mogelijk gedaan zijn bij de politie niet direct in de cijfers van de meldpunten opgenomen", zegt Frans.

Bovendien hoort Discriminatie.nl ook signalen van intimidatie en geweld die niet direct bij de meldpunten binnenkomen. Zo werd een Russische kerk in Amsterdam beklad, werden elders in de hoofdstad de ruiten van een Russische supermarkt ingeslagen met een baksteen en zijn diverse andere winkeliers met een Russische winkel in Nederland uitgescholden en bedreigd.

Om discriminatie in Nederland aan te pakken voert de vereniging regelmatig overleg met de politie en het Openbaar Ministerie waarin het toegang krijgt tot alle strafrechtelijke zaken die te maken hebben met discriminatie. Per melding wordt gekeken welke (juridische) stappen er mogelijk zijn. Ook kunnen de meldpunten mensen bijvoorbeeld helpen bij het doen van aangifte.

Wie Discriminatie.nl belt, wordt automatisch doorgeschakeld naar een antidiscriminatiebureau in de buurt. Mensen kunnen klachten ook doorgeven via de website discriminatie.nl.