Rusland zou China sinds het begin van de invasie van Oekraïne om militaire en economische hulp hebben gevraagd. En Oekraïne wil maandag tien humanitaire corridors inzetten om burgers te evacueren. Verder gaan afgevaardigden van de Russische en Oekraïense regering met elkaar in gesprek na een nacht van beschietingen en dodelijke slachtoffers.

Rusland zou zich al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne bij China hebben gemeld met de vraag om militaire en economische hulp. Dat melden onder meer The Washington Post en Financial Times op basis van anonieme bronnen in de Amerikaanse regering.

De regeringsfunctionarissen wilden niet vertellen om wat voor militaire steun het gaat. Zo is niet duidelijk om wat voor wapens of munitie Moskou zou hebben gevraagd.

Daarnaast zouden de Russen China hebben verzocht om economische steun om de impact van de opgelegde economische sancties te beperken.

De Chinezen weerspreken alle beweringen over steunverzoeken vanuit Moskou. Een woordvoerder van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken beschuldigde de Verenigde Staten van het verspreiden van "desinformatie".

Oekraïne wil maandag tien humanitaire corridors gebruiken om burgers te evacueren. Het gaat om onder anderen inwoners van plaatsen in de buurt van hoofdstad Kiev en inwoners van de oostelijke regio Luhansk. Dat meldde vicepremier Iryna Vereschuk tijdens een videotoespraak.

Ook zei ze dat er opnieuw zal worden geprobeerd om voedsel en medicijnen naar het zwaar getroffen Mariupol te brengen. Daar zitten mensen zonder verwarming, elektriciteit en gas.

Het dodental in Mariupol is opgelopen tot 2.500, meldde de Oekraïense regering maandagochtend. Zondag maakte de gemeenteraad van de zuidoostelijke havenstad nog melding van iets minder dan 2.200 doden.

Afgelopen nacht waren er weer zware beschietingen op verschillende plekken in het land. Bij een aanval op een wooncomplex in het noorden van hoofdstad Kiev kwamen twee mensen om het leven. Daarnaast raakten nog eens twaalf mensen gewond. Drie mensen moesten naar het ziekenhuis, de overige negen werden ter plaatse behandeld.

Verder werd de vliegtuigfabriek van vliegbasis Hostomel zwaar beschoten. Op beelden is te zien dat er flink wat rook boven de fabriek hangt. Nooddiensten kwamen ter plaatse om te helpen, meldden lokale autoriteiten.

Eerder werd er al hevig gevochten om de vliegbasis Hostomel. Nu werd de vliegtuigfabriek, die 10 kilometer verderop ligt, onder vuur genomen.

Maandagochtend zijn delegaties van de Oekraïense en Russische regering begonnen aan een nieuwe ronde onderhandelingen. De gesprekken vinden via een videoverbinding plaats. Het is de vierde ronde van onderhandelingen sinds de oorlog negentien dagen geleden uitbrak.

Volgens een van de Oekraïense onderhandelaars gaan de gesprekken van vandaag over het bereiken van een wapenstilstand, terugtrekking van Russische troepen en veiligheidsgaranties voor Kiev.

Zondag meldden beide delegaties dat er schot in de vredesonderhandelingen zit en dat gesprekken tussen de presidenten van beide landen bespreekbaar zijn.