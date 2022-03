De achttiende dag van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne werd getekend door de raketaanval in de ochtend op een Oekraïense militaire basis in Yavoriv, vlak bij de Poolse grens. Er waren tientallen doden en gewonden, de Russen spraken van een aanval op "huurlingen". Aan de onderhandelingstafel zien zaken er zondag vrediger uit. Een ontmoeting tussen de presidenten van beide landen is inmiddels bespreekbaar.

Zeker 35 mensen zijn omgekomen door een Russische raketaanval zondagochtend op een Oekraïense militaire basis in Yavoriv, op minder dan 25 kilometer van de grens met Polen. Ook vielen er 134 gewonden. Volgens Rusland zijn 180 "huurlingen verwoest", net als veel oorlogsmaterieel. Het is voor het eerst dat het oorlogsgeweld dit gebied bereikt en zo dicht de Poolse grens nadert.

De getroffen basis is een trainingsfaciliteit van het Oekraïense leger, waar soldaten worden opgeleid voor vredesmissies. De NAVO heeft al laten weten dat er geen NAVO-soldaten aanwezig waren ten tijde van de aanval. De basis geldt nu als verzamelpunt voor buitenlanders die de Oekraïners willen helpen in hun strijd tegen de Russen.

Het is dan ook mogelijk dat er Nederlandse slachtoffers zijn gevallen uit het vreemdelingenlegioen. In De Telegraaf zegt Gert Snitselaar dat hij als Nederlandse coördinator van het legioen in Oekraïne berichten heeft ontvangen over gewonden onder de Nederlandse vrijwilligers. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dit niet bevestigen en heeft geen hulpvraag uit Oekraïne gekregen.

Zowel de Russische als de Oekraïense delegatie laat zondag weten dat er schot zit in de vredesonderhandelingen. Daarnaast meldt bemiddelaar Turkije dat beide partijen een ontmoeting tussen presidenten Volodymyr Zelensky en Vladimir Poetin inmiddels bespreekbaar vinden.

De Oekraïense onderhandelaar Mykhailo Podolyak stelt zondag dat Rusland zich steeds "constructiever opstelt" en die houding in de komende dagen kan leiden tot nieuwe overeenkomsten. De Russische politicus Leonid Slutsky denkt eveneens dat compromissen in de maak zijn.

Er wordt met Turkije en Israël gewerkt aan een nieuwe opzet voor vredesbesprekingen "op een geschikte locatie". Podolyak: "Als we dat hebben uitgewerkt, komt er een nieuwe ontmoeting. Ik denk niet dat het nog lang duurt voordat we eruit zijn."

In Mariupol wordt de situatie steeds schrijnender nu de voedselvoorraden opraken. "Er is geen elektriciteit, water of verwarming in de stad. Er is bijna geen mobiele communicatie mogelijk. De laatste voorraden voedsel en water raken op", deelt de gemeente. Volgens de gemeenteraad zijn er sinds de Russische invasie 2.187 inwoners omgekomen.

De stroomtoevoer naar de kerncentrale in Tsjernobyl is hersteld, zegt de Oekraïense minister van atoomenergie. De kerncentrale was dagenlang afgesneden van het stroomnetwerk door gevechten in het gebied.



Experts noemden de situatie "zeer zorgelijk", omdat zonder stroom bijvoorbeeld de koelsystemen op den duur konden uitvallen. Het Oekraïense ministerie verzekert nu dat de kerncentrale weer op volledige kracht kan draaien, zonder energiereserves aan te snijden.