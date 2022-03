Zowel de Russische als de Oekraïense delegatie laat zondag weten dat er schot zit in de vredesonderhandelingen. Daarnaast meldt Turkije dat beide partijen een ontmoeting tussen presidenten Volodymyr Zelensky en Vladimir Poetin inmiddels bespreekbaar vinden.

Volgens de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavasoglu heeft Poetin in gesprek met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gezegd dat hij bereid is om Zelensky te ontmoeten. "Ook de Oekraïense kant is er klaar voor", stelt Cavasoglu.

Turkije probeert als bemiddelaar op te treden in het conflict. Ankara onderhoudt met beide landen goede banden.

Het is niet zeker of het op korte termijn al tot een gesprek komt tussen Poetin en Zelensky. Laatstgenoemde eist eerst een staakt-het-vuren, terwijl het Kremlin vol blijft inzetten op "demilitarisatie van Oekraïne". Zelensky gaf wel meermaals aan dat hij de oorlog het liefst op diplomatiek niveau wil beëindigen.

Mede daarom troffen delegaties namens beide landen elkaar al meermaals om over de oorlog te praten. De Oekraïense onderhandelaar Mykhailo Podolyak stelt zondag dat Rusland zich steeds "constructiever opstelt" en die houding in de komende dagen kan leiden tot nieuwe overeenkomsten. De Russische politicus Leonid Slutsky denkt eveneens dat compromissen in de maak zijn.

Er wordt met Turkije en Israël gewerkt aan een nieuwe opzet voor vredesbesprekingen "op een geschikte locatie". Podolyak: "Als we dat hebben uitgewerkt, komt er een nieuwe ontmoeting. Ik denk niet dat het nog lang duurt voordat we eruit zijn."