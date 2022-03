In vrijwel alle Oekraïense regio's ging vannacht het luchtalarm af. Aan het begin van de ochtend kwamen via sociale media berichten binnen dat explosies te horen zouden zijn in de West-Oekraïense stad Lviv. Dat zou de eerste keer sinds het begin van de oorlog zijn. De NAVO-chef Jens Stoltenberg zegt zondag in een interview met de Duitse krant Welt am Sonntag dat er een kans bestaat dat Rusland chemische wapens zal inzetten.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wij zetten daarom de recentste gebeurtenissen meerdere keren per dag voor je op een rij. Abonneer je op de tag 'Oekraïne-update' om een melding te krijgen wanneer we weer zo'n overzicht plaatsen.



Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Voor het eerste sinds de oorlog zijn explosies te horen in de West-Oekraïense stad Lviv, vlak bij de grens met Polen. Op sociale media kwamen rond 6 uur 's ochtends (lokale tijd) berichten binnen van onder meer journalisten die ter plekke zijn over meerdere explosies. In de nacht van zaterdag op zondag ging het luchtalarm af in vrijwel alle regio's in Oekraïne, waaronder ook de steden Charkov en Kiev.

Volgens de militaire autoriteiten in de Oekraïense stad Lviv zouden vroeg in de ochtend acht raketten zijn afgevuurd op de stad, dat meldt Euromaidan Press. Het doelwit zou het Internationale Centrum voor Vredeshandhaving en Veiligheid in Yaviriv, vlakbij Lviv, zijn geweest.

NAVO-chef Jens Stoltenberg waarschuwt in een interview met de Duitse krant Welt am Sonntag dat Rusland chemische wapens zou kunnen inzetten in de oorlog in Oekraïne. Zou dat gebeuren dan begaat Rusland volgens Stoltenberg een oorlogsmisdaad. De Russische regering zou "absurde beweringen" doen die de weg vrij maken voor het gebruik van chemische wapens. Rusland beweert dat de VS laboratoria in Oekraïne financiert waar biologische wapens in het geheim ontwikkeld zouden worden. Zowel de VS als de VN ontkennen deze beweringen en zeggen geen weet te hebben van zulke laboratoria.

Aankomende week organiseert de Britse premier Boris Johnson een top voor de Joint Expeditionary Force (JEF), waarvoor ook Nederland is uitgenodigd. Ook leiders van het VK, Denemarken, Finland, Estland, IJsland, Letland, Litouwen, Zweden en Noorwegen zullen aanwezig zijn. De landen zullen praten over wat ze kunnen doen om te voorkomen dat meer landen slachtoffer worden van de Russische agressie, aldus Downing Street.

En de Oekraïense president Volodomyr Zelensky heeft voor het eerst in de geschiedenis van het land postuum de titel "Held van Oekraïne" toegekend aan een vrouw. Het is de hoogste staatsonderscheiding die het land kent. Sergeant en militaire arts Derusova Inna Nikolaevna was sinds de Russische invasie van Oekraïne werkzaam in de stad Oktyrka in de regio Sumy. Ze kwam om het leven door Russisch artillerievuur, terwijl ze tien gewonde militairen probeerde te redden.