Rusland zou in de strijd met Oekraïne chemische wapens in kunnen zetten, stelt NAVO-chef Jens Stoltenberg zondag in een interview met de Duitse krant Welt am Sonntag. Als Rusland hiertoe zou besluiten, begaat het volgens Stoltenberg "een oorlogsmisdaad".

De NAVO-chef spreekt in het interview over "absurde beweringen" van de Russische regering die de weg vrij zouden kunnen maken voor het gebruik van chemische wapens. Stoltenberg doelt op Russische beschuldigingen aan het adres van de Verenigde Staten over vermeende financiering van laboratoria in Oekraïne waar biologische wapens in het geheim ontwikkeld zouden worden.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

VS en VN ontkennen beweringen

De VS ontkent de beschuldigingen en ook de Verenigde Naties stelden in een spoedzitting geen weet te hebben van biologische wapenprogramma's in Oekraïne. Eerder deze week waarschuwde ook het Witte Huis al dat dit een tactiek van Rusland zou kunnen zijn om een chemische aanval "onder valse vlag" te kunnen uitvoeren.

In het interview met de Duitse krant richtte Stoltenberg zich ook rechtstreeks tot de Russische president Vladimir Poetin, die hij oproept "deze oorlog te beëindigen, alle troepen terug te trekken en in te zetten op diplomatie."

De NAVO-chef zegt verder "geschokt" te zijn door het toenemende aantal burgerslachtoffers. Hij prijst de "moed en vastberadenheid" van het Oekraïense volk maar zegt ook "dat de komende dagen waarschijnlijk nog meer ontberingen met zich mee zullen brengen".

Stoltenberg blijft bij zijn standpunt over de zogenoemde no-fly zone, waar de Oekraïense president Volodimir Zelenski meermaals om heeft gevraagd. Het verzoek zal door de NAVO niet worden ingewilligd, benadrukt Stoltenberg opnieuw. "We moeten deze oorlog beëindigen en niet laten escaleren", aldus de chef van het defensieve bondgenootschap. "We zijn niet op zoek naar een conflict met Rusland."