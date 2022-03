Ruim elfduizend Nederlanders hebben zich in de afgelopen twee weken als vrijwilliger aangemeld bij VluchtelingenWerk Nederland vanwege de oorlog in Oekraïne. De meeste aanmeldingen kwamen binnen via het actieplatform nederlandvoorvluchtelingen.nl, waarop Nederlanders kunnen zien wat zij kunnen betekenen voor Oekraïense en andere vluchtelingen in Nederland.

De organisatie helpt alle vluchtelingen in Nederland vanaf het moment van aankomst en zegt daar ondanks de vele aanmeldingen de komende tijd nog veel meer vrijwilligers voor nodig te hebben.

"Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen de handen uit de mouwen willen steken om vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen", zegt Frank Candel, de voorzitter van VluchtelingenWerk.

De vrijwilligers van de organisatie bieden vluchtelingen bij aankomst een luisterend oor, geven voorlichting en begeleiden hen in ingewikkelde procedures. Na de eerste periode van opvang helpen ze vluchtelingen bij hun integratie in de samenleving.

De organisatie is aanwezig in alle asielzoekerscentra in Nederland en begeleidt ook procedures voor gezinshereniging als een vluchteling in Nederland mag blijven.