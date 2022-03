De 25 veiligheidsregio's in Nederland moeten in totaal 50.000 gevluchte Oekraïners opvangen. Dat gebeurt voornamelijk in hotels, vakantieparken, sporthallen en leegstaande kantoren. Ook in het Zuid-Hollandse Sliedrecht worden vluchtelingen in een voormalig kantoor opgevangen. In nog geen 48 uur tijd werd het omgebouwd tot opvang voor Oekraïense vluchtelingen.

Het pand aan het Stationspark in Sliedrecht stond al zes jaar leeg, maar sinds een week is het er ineens weer een drukte van belang.

Toen burgemeester Jan de Vries eind vorige week toestemming gaf om in het voormalige kantoorpand Oekraïense vluchtelingen op te vangen, waren de eerste Oekraïners al vanuit Roemenië onderweg. Ze zouden nog geen 48 uur na de toestemming van de burgemeester aankomen op het Sliedrechtse bedrijventerrein.

Dat betekende dat in allerijl de kantoorruimtes moesten worden omgetoverd tot slaapplekken. Ook moest er een grote ontspanningsruimte komen en waren een nieuwe keuken en douches nodig.

Een lastige opgave, maar met de hulp van veel vrijwilligers en het uitzendbureau DB Work - dat veel ervaring heeft met het snel huisvesten van arbeidsmigranten - lukte het.

Wat voorheen een vergaderruimte was, wordt snel omgebouwd tot slaapkamer.

Stalen bedden, een koelkast en een IKEA-kast

In de ruimtes waar voorheen vergaderingen werden gehouden staan nu zwarte stalen bedden. "Die hebben we altijd in een opslag staan", zegt John den Breejen, mede-eigenaar van het bedrijf dat helpt met het opzetten van de noodopvang.

De firma heeft ook een vestiging in het Roemeense Galati, waar het arbeidsmigranten vandaan haalt. Daardoor heeft het in de opslag ook matrassen, koelkasten en wasmachines liggen.

Naast een paar bedden staan in iedere kamer een koelkast en wat kledingkasten en nachtkastjes van IKEA. Er ligt beddengoed op de bedden en onder een van de nachtkastjes staat een paar kinderschoenen.

Iets verderop is een grote ruimte ingericht als ontspanningsruimte. Er staan wat banken, een kast met kinderspeelgoed en een televisie. De plaatselijke tafeltennisvereniging heeft twee tafeltennistafels geleverd en er staat een sjoelbak tegen de muur.

In een andere hoek van de ontspanningsruimte staan meerdere tafels met vaasjes met paarse tulpen. De ruimte dient zo ook als een soort eetkamer.

Een deel van de ontspanningsruimte in de opvang in Sliedrecht.

'Kinderen zag je al snel ontdooien'

Zondag kwamen de eerste bijna dertig Oekraïners aan. Er is één gezin dat compleet is. Ze woonden dicht bij de grens met Roemenië en konden nog het land uit voordat de Oekraïense mannen gedwongen waren om binnen de landsgrenzen te blijven. Verder zijn het vooral moeders met kinderen.

"De kinderen zag je heel snel ontdooien en die gingen al vlug spelen. De volwassenen zaten vooral en je zag ze denken: hè, we zijn geland", zegt Peter de Borst, een van de vrijwilligers op de opvanglocatie. Ze helpen met het verbouwen van het pand of met de opvang van de vluchtelingen. Ook zijn er Oekraïens sprekende tolken aanwezig.

De Borst sprak de volgende ochtend met een jongen van zestien en vroeg hoe de eerste nacht in Nederland was geweest. "Echt goed geslapen had hij niet, maar hij had wél met een veilig gevoel geslapen", glimlacht de vrijwilliger.

Burgemeester Jan de Vries raakte ontroerd door de aankomst van de vluchtelingen. "Toen ik met hen in gesprek ging, besefte ik pas echt wat de impact is van deze oorlog die zo dichtbij is. Eigenlijk ontdek je dan pas wat het betekent om je man achter te laten in een oorlogsgebied en hier alleen met je kind te zijn."

Loods in paar dagen tijd omgetoverd tot doucheruimte

De Oekraïners proberen de eerste dagen in Nederland tot rust te komen. Ze gaan bijvoorbeeld naar de kinderboerderij in Sliedrecht. Even geen luchtalarm of denken aan familieleden die in het Oost-Europese land achter moesten blijven, maar wat geitjes aaien of kippen voeren.

De groep die onderdak nodig heeft is nog groter. Maandag komen er nog ruim honderd vluchtelingen bij. Daarom wordt er nog altijd hard geklust in het voormalige kantoor.

Er ligt een grote stapel dozen met daarin IKEA-kasten die nog in elkaar gezet moeten worden en een installatiebedrijf werkt met een man of tien aan een doucheruimte. Het is bijna niet voor te stellen, maar wat nu nog als een kale loods oogt, moet in een paar dagen tijd zijn omgebouwd tot een plek waar zestien douches hangen.

“Hun hoop en verwachting is om zo snel mogelijk terug te gaan naar hun thuisland.” Jan de Vries, burgemeester van Sliedrecht

De Vries merkt dat de Oekraïners dankbaar zijn voor de plek waar ze rustig kunnen verblijven, "maar hun hoop en verwachting is wel om zo snel mogelijk terug te gaan naar hun thuisland".

Het is nog ongewis wanneer dat is, maar de burgemeester houdt er in ieder geval rekening mee dat de vluchtelingen hier minstens een half jaar onderdak nodig hebben.