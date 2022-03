In steeds meer plaatsen worden opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen klaargemaakt. De regio's Haaglanden, Utrecht, Noord-Holland Noord, Gelderland-Zuid, IJsselland en Friesland hebben de eerste duizend plekken gevonden, zoals het Rijk had gevraagd. Limburg-Noord en Groningen zijn er bijna.

Elke veiligheidsregio heeft de opdracht gekregen om op korte termijn duizend opvangplekken te regelen. In de komende tijd moeten daar nog eens duizend plekken bij komen.

Om de opvang van Oekraïners in goede banen te leiden, heeft de overheid een crisisstructuur opgezet. Dat betekent onder meer dat er regelmatig overleg plaats gaat vinden.

In de provincie Utrecht zijn momenteel bijna dertienhonderd plekken beschikbaar, maar de veiligheidsregio telt de driehonderd noodopvangplekken in de Jaarbeurs dan niet mee. Iets meer dan zeshonderd vluchtelingen worden momenteel opgevangen in Utrecht.

Haaglanden laat weten dat "meer dan duizend opvangplekken zijn gerealiseerd". Een woordvoerder wil niet zeggen hoeveel mensen er momenteel worden opgevangen: "Op het moment dat ik dat zeg, is het al achterhaald."

Noord-Holland Noord heeft nu duizend opvangplekken beschikbaar. De regio vangt momenteel ongeveer honderd Oekraïners op. In Friesland zijn 29 van de duizend plekken in gebruik.

Ook de regio IJsselland is rond wat betreft de eerste duizend plekken, laat een woordvoerder weten. Zo kunnen in de gemeente Raalte bijna negenhonderd vluchtelingen worden opgevangen in kamplocatie Summercamp. In zorgaccommodatie de Imminkhoeve in Lemele kunnen bijna honderd mensen terecht.

Andere regio's hebben opvang op korte termijn gereed

De regio Gelderland-Zuid laat weten: "We maken nu duizend plekken gereed, in Nijmegen, Beuningen en Zaltbommel." In de komende dagen kunnen de eerste Oekraïners er terecht. "Nu deze drie locaties helder zijn, kijken we verder naar de volgende plekken die op korte termijn gereedgemaakt kunnen worden."

In de provincie Groningen is "concreet zicht op de beloofde duizend plekken". Ze zijn nog niet allemaal beschikbaar. "Dat hoeft ook niet, omdat het deel dat wel nu beschikbaar is nog niet bezet is. Er worden nu zo'n 250 mensen opgevangen", laat de veiligheidsregio weten.

Limburg-Noord komt "na het weekend" uit op meer dan duizend plekken. Een sporthal in Horst is beschikbaar als eerste noodopvang. Daar kunnen ongeveer 150 mensen terecht. Vanaf zaterdag kunnen ruim honderd Oekraïners terecht in een hotel in Arcen.

Zeeland heeft nog geen aantallen, maar zegt dat het doel van duizend opvangplekken haalbaar is.