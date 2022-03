Het aantal Nederlandse gastgezinnen dat zich heeft aangemeld voor de opvang van Oekraïners in nood is opgelopen naar 25.000. Het aantal Oekraïners dat op de vlucht is geslagen is toegenomen tot ruim 2,5 miljoen, melden de Verenigde Naties vrijdag.

Het aantal vluchtelingen stond een dag eerder nog op ruim 2,3 miljoen.

Door het aanhoudende geweld blijven mensen Oekraïne massaal ontvluchten. Ook zijn veel mensen in eigen land op de vlucht. Volgens de nieuwste gegevens van de VN gaat het om 1,85 miljoen ontheemden.

Zeker 116.000 vluchtelingen vanuit Oekraïne zijn afkomstig uit een derdewereldland, zegt woordvoerder Paul Dillon van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van de VN op Twitter. Een deel van hen is door de VN-organisatie geholpen terug te keren naar het thuisland.

Burgerinitiatief voor gastgezinnen: 'Doel bereikt'

Volgens burgerinitiatief Onderdak Oekraïne, dat zich bezighoudt met het zoeken naar gastgezinnen, is het doel van het initiatief bereikt. Nu er ruim 25.000 potentiële gastgezinnen in Nederland zijn, wordt het burgerinitiatief gesloten, aldus de organisatie.

Een groot deel van de gastgezinnen meldde zich eerder al aan bij Takecarebnb, die zich bezighoudt met de screening van de gezinnen. Dat doet de organisatie samen met het Leger des Heils, Rode Kruis, VluchtelingenWerk en NLvoorelkaar.

De gastgezinnen zijn gescreend op de ruimte die zij in huis hebben voor opvang, wanneer zij Oekraïners zouden kunnen opvangen en of vluchtelingen ook een huisdier kunnen meenemen.

Andere initiatieven, zoals Room for Ukraine, zijn vooralsnog van plan de plaatsing en screening zelf op zich te nemen. Room for Ukraine laat weten ruim 9.600 bedden aangeboden te hebben gekregen op ongeveer 3.600 locaties.