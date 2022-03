Nieuwe satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies laten zien dat het tientallen kilometers lange Russische konvooi is opgesplitst. Delen ervan hebben zich verspreid over de regio rondom Kiev.

Uit de beelden is op te maken dat pantserwagens zich door verschillende dorpen rondom het vliegveld Hostomel verplaatsen, dat in Russische handen is.

In Ozera, zo'n 25 kilometer ten noordwesten van Kiev, zijn militaire voertuigen zichtbaar die geparkeerd staan op oprijlanen van huizen. In een veld bij het iets noordelijkere Berestjanka staan tankauto's opgesteld en trucks met wat volgens Maxar lanceerinstallaties zijn. Ondertussen zouden artillerie-eenheden, bewapend met Howitzers, gevechtsposities hebben ingenomen aan de bosrand bij het dorpje Loebjanka. Dat ligt op zo'n 40 kilometer van het centrum van Kiev.

Het oorspronkelijke konvooi werd eind februari voor het eerst door Maxar opgemerkt, toen het zo'n 5 kilometer lang was.

Het was toen vanuit Belarus op weg naar Kiev. In de dagen daarna groeide het tot een lengte van meer dan 60 kilometer. Begin maart kwam het tot stilstand op zo'n 20 kilometer afstand van de hoofdstad. De afgelopen dagen was het onzichtbaar door bewolking. Donderdag klaarde de lucht op en kon Maxar nieuwe foto's maken.