Twitter heeft tweets van de Russische ambassade in het Verenigd Koninkrijk over het bombardement op de kraamkliniek in de Oekraïense havenstad Mariupol verwijderd. Het bedrijf stelt dat de berichten in strijd waren met de huisregels die het "ontkennen van gewelddaden" moeten tegengaan.

Het gaat om zeker twee tweets die door de ambassade zijn verzonden. In de tweets beweerden de Russen dat de kraamkliniek "niet operationeel" was.

Moskou noemde de beelden van de verwoesting nep en hield vol dat het hospitaal slechts werd gebruikt door rechts-extremistische Oekraïense milities.

Door de luchtaanval op het kinderziekenhuis kwamen volgens de gemeenteraad van Mariupol drie personen, onder wie een kind, om het leven. Ook zouden zeventien mensen gewond zijn geraakt.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky sprak van een oorlogsmisdaad. "Een kinderziekenhuis, een kraamafdeling. Hoe heeft dat Rusland bedreigd? Waarom is Rusland zo bang voor ziekenhuizen en kraamafdelingen dat het die vernietigt? Is dit de denazificatie van een ziekenhuis?", sprak Zelensky na de luchtaanval in het Russisch.