De tussenstand van de Giro555-actie voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne bedraagt donderdag 137,4 miljoen euro. Dit betekent dat er sinds de speciale actiedag op maandag nog eens 31 miljoen euro is gedoneerd.

"Het is zeer indrukwekkend om te zien hoeveel Nederlanders zich - ook na de actiedag op tv - blijven inzetten voor mensen uit Oekraïne", zegt actieleider Kees Zevenbergen.

Maandag organiseerde Giro555 een landelijke actiedag om geld op te halen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. De teller stond aan het einde van de dag op ruim 106 miljoen euro.

De hele dag presenteerden dj's van diverse radiostations onder de noemer Radio555 vanuit Beeld en Geluid in Hilversum een speciale uitzending. Op televisie was tussen 20.30 en 22.30 uur de speciale uitzending Samen in actie voor Oekraïne te zien. Aan het begin van de actiedag stond de teller nog op 21,4 miljoen euro.

Donderdag is de elfde dag waarop Giro555 is geopend voor donaties. Het geld wordt door hulporganisaties gebruikt om de slachtoffers van het oorlogsgeweld ter plaatse noodhulp te bieden, zoals medische zorg en schoon drinkwater. Ook mensen die naar buurlanden van Oekraïne zijn gevlucht, krijgen hulp.