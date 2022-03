De Oekraïense havenstad Mariupol wordt al ruim een week aangevallen door het Russische leger. Deze week vernietigden Russische bommen een kinderziekenhuis. NU.nl sprak met Serhiye Orlov, de viceburgemeester van de stad. "Poetin is erop uit om zo veel mogelijk Oekraïners te vermoorden."

Het is woensdagavond 19.00 uur, twee uur nadat een kinderziekenhuis in Mariupol is verwoest door Russische bommen. Beelden van zwangere vrouwen die gewond worden afgevoerd door een ruïnelandschap gaan de hele wereld over, net als foto's van kinderbedjes op een verwoeste afdeling.

Orlov staat al de hele dag de wereldpers te woord. Als NU.nl hem aan de lijn krijgt, heeft hij vijftien andere media gesproken.

"Dit is wat Poetin wil. Hij wil alle Oekraïners vermoorden," zegt hij vanaf een onbekende plek in de belegerde stad ("dat kan ik om veiligheidsredenen niet zeggen"). "Het Westen moet ons helpen. Er moet een no-flyzone afgekondigd worden, er moeten snel antiraketinstallaties komen."

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Orlov is wat in Oekraïne een viceburgemeester wordt genoemd en in ons land het best omschreven kan worden als wethouder. Hij werkte jarenlang in de IT en was als stadsbestuurder verantwoordelijk voor de financiën. In de industriestad aan de Zwarte Zee woonden burgers met Oekraïense en Russische wortels naast elkaar, Russisch is er altijd de belangrijkste taal geweest.

Sinds de Russische inval op 24 februari staat het leven van Orlov op z'n kop. Hij en zijn collega's proberen zo goed mogelijk de bevolking in veiligheid te brengen en hij staat in vloeiend Engels de internationale pers te woord.

De evacuaties mislukken steeds omdat de Russen de routes bombarderen. Is er enig zicht op dat dat gaat veranderen?

"We hebben voor de vijfde keer geprobeerd mensen te evacueren, maar opnieuw is het niemand gelukt om de stad te verlaten, vanwege voortdurende bombardementen en beschietingen. De weg naar buiten is niet veilig en dus kunnen de bussen die wij hebben geregeld niet rijden. Ook kunnen er geen humanitaire konvooien de stad in. Wel zijn er mensen die met hun eigen auto de stad uit proberen te komen. Maar als ze bij de Russische wegversperringen komen, vuren de militairen daar waarschuwingsschoten af en dwingen ze onze burgers om te keren."

Hoeveel mensen zijn er nog in de stad?

"Voor de oorlog hadden we 500.000 inwoners, nu zijn dat er naar onze schatting nog 400.000. In de stad zijn 50.000 kinderen, onder wie 3.000 baby's. De gemeentepolitie heeft tot nu toe 1.207 vermoorde burgers aangetroffen op straat. Het gaat om doodgewone mensen, die even de straat opgingen op zoek naar voedsel of medicijnen. Dit zijn alleen de lijken die zijn gevonden, het zijn er waarschijnlijk nog veel meer. We hadden gisteren (dinsdag, red.) ook een gruwelijk geval van een zesjarig kind dat is gestorven door gebrek aan water. Voor ons is duidelijk: het doel van Poetin is om zo veel mogelijk Oekraïners te vermoorden."

Hoe is het mogelijk dat honderdduizenden mensen toch weten te overleven ondanks de beschietingen?

"De meeste burgers zitten in ondergrondse schuilplaatsen, anderen besluiten in hun huizen of appartementen te blijven, die willen niet naar de bunkers. We gebruiken alle mogelijkheden die er zijn om burgers in veiligheid te brengen."

“Sinds acht dagen hebben we geen water, geen gas, geen elektriciteit. Het is hier onder nul, en mensen zitten zonder verwarming.” Serhiye Orlov, viceburgemeester van Mariupol

Klopt het dat burgers inbreken in winkels om aan eten te komen?

"De situatie is nog veel ernstiger. Humanitaire konvooien komen de stad niet in, medicijnen en voedsel raken op. Sinds acht dagen hebben we geen water, geen gas, geen elektriciteit. Het is hier onder nul, en mensen zitten zonder verwarming en kunnen niet koken. Alle civiele infrastructuur is gebombardeerd door de Russen. Onze mensen probeerden installaties te repareren, maar werden beschoten. Burgers verzamelen nu hout om vuur te stoken op straat. Een voordeel van de kou is dat het nu sneeuwt. Burgers verzamelen grote hoeveelheden sneeuw ter vervanging van water uit de kraan."

Paniek na de Russische aanval op het kinderziekenhuis in Mariupol. Paniek na de Russische aanval op het kinderziekenhuis in Mariupol. Foto: Serhiye Orlov

Hoe is de militaire situatie op dit moment?

"We zijn omsingeld, maar het leger verdedigt onze stad. Ze houden dapper stand. Ze kunnen het Russische leger op afstand houden op de grond. Maar we zijn weerloos en kunnen burgers en militairen niet verdedigen tegen inkomende granaten en raketten. Gisteren was er het bombardement op het kinderziekenhuis. De dag ervoor beschoten de Russen het centrum van het Rode Kruis waar humanitaire hulp werd verleend. Ook hebben ze de grootste staalfabriek van de stad vernietigd. Waarom doen ze dat? Ze willen zo veel mogelijk mensen en gebouwen vernietigen."

Heeft u ooit rekening gehouden met een invasie en belegering van uw stad?

"Absoluut niet. Dat de Russen ertoe in staat waren om een stad met een half miljoen inwoners plat te bombarderen, dat bedenk je niet. We hebben in Mariupol drieduizend hoge gebouwen, waarvan honderden totaal zijn vernietigd. Er is geen gebouw zonder schade. Een deel van de stad is compleet vernietigd."

Hoe gaat het met uw familie?

"Mijn ouders en mijn broer wonen precies in dat deel van de stad dat helemaal in puin ligt. Hoe het met ze gaat, weet ik niet. Ik heb geen contact meer met hen en weet niet of ze nog in leven zijn. Mijn vrouw en ons kind zijn gelukkig veilig."

Gaat u de stad op een gegeven moment verlaten? Of blijft u tot het einde?

"Daar kan ik niets over zeggen."