De dodelijke luchtaanval op het kinderziekenhuis in Mariupol leidt tot verontwaardigde reacties. Zo spreekt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky van een "oorlogsmisdaad". UNICEF-directeur Catherine Russell spreekt haar afschuw uit over het bombardement en de tol die deze oorlog eist van kinderen. Wel komen er veiligere vluchtmogelijkheden voor burgers bij, mits Rusland zich aan het staakt-het-vuren houdt.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wij zetten daarom de recentste gebeurtenissen meerdere keren per dag voor je op een rij. Abonneer je op de tag 'Oekraïne-update' om een melding te krijgen wanneer we weer zo'n overzicht plaatsen.



Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

De luchtaanval die Rusland woensdag uitvoerde op het kinderziekenhuis in Mariupol is een oorlogsmisdaad, vindt Zelensky. Het bombardement is volgens de Oekraïense president "meer dan wreed".

"Een kinderziekenhuis, een kraamafdeling. Hoe heeft dat Rusland bedreigd? Waarom is Rusland zo bang voor ziekenhuizen en kraamafdelingen dat het die vernietigt? Is dit de denazificatie van een ziekenhuis?", sprak Zelensky in het Russisch.

Bij het bombardement zijn drie mensen om het leven gekomen, laat de gemeenteraad weten in een bericht op Telegram. Onder de dodelijke slachtoffers is ook een kind. Het is niet bekend wie de andere dodelijke slachtoffers zijn.

Eerder werd alleen nog gesproken over zeker zeventien gewonden. Volgens de BBC zijn onder de gewonden ook zwangere vrouwen. Nog altijd zouden er kinderen onder het puin liggen.

Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken stelde dat "Oekraïense legereenheden het ziekenhuis gebruikten als uitvalsbasis". Rusland noemt de aanval op het kinderziekenhuis dan ook nepnieuws.

64 Oud-topmilitair: 'Aanslag op kinderziekenhuis is triest dieptepunt'

UNICEF meldt dat meer dan een miljoen kinderen Oekraïne ontvlucht zijn. Ook zijn minstens 37 kinderen gedood en raakten er 50 gewond in de twee weken sinds Rusland de invasie in Oekraïne begon, liet UNICEF-directeur Russell woensdag weten.



Russell zei dat ze "met afschuw vervuld" was door de luchtaanval op het kinderziekenhuis in Mariupol, die ondanks een overeengekomen staakt-het-vuren werd uitgevoerd. "Deze aanval, indien bevestigd, onderstreept de verschrikkelijke tol die deze oorlog eist van de kinderen en families in Oekraïne."

In Kiev konden woensdag meer meer dan tienduizend inwoners het gebied in en rondom de stad verlaten, zegt de gouverneur. Kiev liet eerder al weten dat de evacuatie succesvol verlopen was. Volgens de vicepremier van Oekraïne komen er zeven humanitaire corridors bij, waaronder één in Mariupol. Tot nu toe hield Rusland zich niet altijd aan het staakt-het-vuren, waardoor vluchtende burgers alsnog werden beschoten.

Wat is een humanitaire corridor?

Een humanitaire corridor is een specifiek deel van een oorlogsgebied waar militaire actie niet is toegestaan.

Via die route kunnen burgers het oorlogsgebied verlaten en hulporganisaties het gebied juist betreden, zonder dat er bijvoorbeeld op hen geschoten wordt.

Het woord corridor betekent letterlijk hal of gang. Het kan dus gezien worden als een veilige gang waardoor burgers uit het oorlogsgebied geëvacueerd kunnen worden. 36 Bekijk hier beelden van de verwoeste kraamkliniek in Mariupol

Russisch konvooi heeft moeite om vooruit te komen naar Kiev, maar krijgt mogelijk versterking. Het Oekraïense leger vertraagt de opmars van de Russische troepen naar eigen zeggen "in alle richtingen" met succes. In de nacht van woensdag op donderdag, twee weken na het begin van de Russische invasie, zei het Oekraïense leger dat Russische troepen nog altijd proberen om hoofdstad Kiev te omsingelen.

Geen van de claims van het Oekraïense leger kan onafhankelijk worden geverifieerd. Wel zegt het Britse ministerie van Defensie, dat de situatie volgt met behulp van inlichtingendiensten, dat het grote Russische konvooi ten noordwesten van Kiev in de afgelopen week weinig vooruitgang boekte.

Het ministerie meldt in een update op Twitter dat de Russische troepen de komende dagen mogelijk versterking krijgen van gespecialiseerde huurlingen.

Volgens het Oekraïense leger hebben "de bezetters op sommige plaatsen gevechtscapaciteit verloren" en zijn er daarom vervangende Russische troepen opgeroepen. De steden Charkov en Izium zouden net als Sumy en Oktyrka zwaar onder vuur liggen. Naast Kiev zouden de Russische troepen ook proberen Mykolaiv in het zuiden van het land te omsingelen.