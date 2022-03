Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gestemd voor een steunbedrag van 13,6 miljard dollar (12,3 miljard euro) voor Oekraïne. Een deel van het bedrag is bedoeld voor de verdediging van het Oost-Europese land. Ook is de overgrote meerderheid van de politici het eens over een ban op Russische brandstof.

De Amerikaanse president Joe Biden had het Congres oorspronkelijk om 10 miljard dollar (ruim 9 miljard euro) gevraagd als steunbedrag voor Oekraïne. Om daadkrachtig op te treden tegen Rusland zou het Congres overeen zijn gekomen meer geld beschikbaar te stellen.

Het akkoord maakt deel uit van een breder voorstel over 1,5 biljoen dollar aan overheidsuitgaven om een shutdown van de Amerikaanse overheid te voorkomen.

In de komende dagen moeten de plannen nog wel worden goedgekeurd door de Amerikaanse Senaat. De verwachting is dat die instemt met het voorstel.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over de oorlog in Oekraïne

143 Wat is Starlink en waarom helpt het Oekraïne?

Overgrote meerderheid voor een ban op Russisch gas en olie

Ook was een meerderheid van het Huis van Afgevaardigden voor een een wetsvoorstel dat Russische olie, gas en andere fossiele brandstoffen verbant. De stemming betekent dat het importverbod over 45 dagen effectief is. Slechts twee Democraten en vijftien Republikeinen stemden tegen het verbod.

President Biden kondigde het importverbod dinsdag aan. Het Kremlin stelde woensdag dat de Verenigde Staten Rusland "economisch de oorlog hebben verklaard".

Het aannemen van het wetsvoorstel maakt het ook mogelijk om stappen te ondernemen om Rusland de toegang tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te ontzeggen.