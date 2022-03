Zo'n 35.000 Oekraïners zijn woensdag met succes geëvacueerd uit drie steden, meldde president Volodymyr Zelensky. Hij stelde dat er donderdag op zes locaties opnieuw vluchtroutes worden ingesteld.

In een toespraak op televisie zei Zelensky dat vanuit de steden Sumy en Enerhodar met succes geëvacueerd was. Ook vanuit kleinere steden in de omgeving van Kiev wisten veel mensen weg te komen.

De reddingswerkzaamheden zullen zich donderdag met name richten op Mariupol en Izyum. Beide steden werden de afgelopen dagen fors gebombardeerd, ondanks afgesproken wapenstilstanden.

Woensdag werd een kraamkliniek in Mariupol verwoest. Volgens Zelensky was dat het gevolg van een luchtaanval door Russische militaire vliegtuigen. Mede door de aanhoudende bombardementen mislukten de evacuaties uit Mariupol de afgelopen dagen.

In totaal zijn er volgens Kyrylo Tymoshenko, het hoofd van de presidentiële staf, 48.000 Oekraïeners uit steden geëvacueerd de afgelopen dagen. De meeste van hen kwamen door de humanitaire corridor in Sumy.