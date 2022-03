Een kraamkliniek in de Zuid-Oekraïense havenstad Mariupol is woensdag verwoest door Russische luchtaanvallen, zegt het stadsbestuur. Volgens de lokale gouverneur zijn zeventien medewerkers gewond geraakt bij de aanval, er zijn geen gewonden onder patiënten. Er zijn geen doden gevallen.

"De Russische bezetter heeft meerdere bommen op de kraamkliniek laten vallen. De verwoesting is enorm", zei het stadsbestuur eerder.

Het ziekenhuis was voor het bombardement mogelijk nog niet ontruimd. Op beelden is veel schade aan het gebouw te zien; zo zijn ruiten gesprongen en gevels ingestort. Ook is te zien dat tal van auto's zijn uitgebrand. De beelden zijn nog niet onafhankelijk geverifieerd.

De mensen die gewond zijn geraakt bij de aanval zullen worden overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis.

"Hoe is het mogelijk dat in de moderne wereld een kraamkliniek wordt gebombardeerd?", vraagt locoburgemeester Sergei Orlov van Mariupol zich af tegenover BBC News. Het bombardement zou hebben plaatsgevonden tijdens een afgesproken staakt-het-vuren.

President Volodymyr Zelensky deelde een filmpje waarin volgens hem de verwoeste kraamkliniek te zien is. Hij roept het Westen er nogmaals toe op het luchtruim boven Oekraïne te sluiten. De NAVO heeft echter al meerdere keren laten weten dat niet te doen, omdat er dan een direct militair conflict tussen de organisatie en Rusland dreigt.

Inwoners Mariupol zonder elektriciteit en gas

Volgens de locoburgemeester van Mariupol zijn sinds de Russische invasie in Oekraïne al 1.170 burgers in de belegerde stad omgekomen. "Mensen zitten zonder water, elektriciteit en gas. Sommigen drinken gesmolten sneeuw omdat ze niet aan water kunnen komen", aldus Orlov.

Mariupol is een belangrijke handelsstad voor Oekraïne. Voor de Russen is het strategisch gezien een belangrijke stad om in handen te krijgen, omdat die op de route van Rusland naar de Krim ligt. Er wonen bijna een half miljoen mensen.

Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Eerder zei Moskou geen burgerdoelen aan te vallen. De VS zei eerder dat er wel aanwijzingen zijn dat Russische troepen doelbewust op burgers schieten. Zo kwamen deze week in Irpin, een voorstad van Kiev, meerdere burgers om het leven door een mortier toen ze probeerden te vluchten. Een foto van deze slachtoffers stond op de voorpagina van The New York Times.