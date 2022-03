Een herverdeling van vluchtelingen binnen Europa is "nu niet aan de orde". Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) hebben Polen en Hongarije laten weten dat ze "de klus kunnen klaren". Het kabinet verwacht alsnog een groot aantal Oekraïense vluchtelingen, aangezien ze zelfstandig kunnen doorreizen naar Nederland. Er wordt naarstig gezocht naar tijdelijke opvangplekken, tegelijkertijd klinkt in de Tweede Kamer de roep om na te denken over hoe opvang, onderwijs en zorg voor de lange termijn geregeld kunnen worden.

Inmiddels zijn ruim twee miljoen Oekraïners naar het buitenland gevlucht. De buurlanden vangen nu honderdduizenden vluchtelingen op. In Oekraïne zijn nog veel meer mensen ontheemd. Het land telt zo'n 44 miljoen inwoners.

Van een herverdeling binnen Europa is echter nog geen sprake, omdat Polen en Hongarije hier nog niet om hebben gevraagd. Volgens de staatssecretaris komt dit enerzijds doordat ze graag opvang willen bieden. Het betreft in veel gevallen vrienden of familieleden. Anderzijds zijn deze lidstaten de afgelopen jaren juist altijd tegen een herverdeling van vluchtelingen geweest. Volgens Van der Burg ligt zo'n verzoek daarom nu "politiek gevoelig".

Ook Moldavië vangt veel vluchtelingen op. Zelfs het grootste aantal per hoofd van de bevolking. Het land is geen lid van de EU en is een van de armste landen van Europa. Het kabinet wil zowel Moldavië als Polen en Hongarije ondersteunen, maar is niet van plan actief vluchtelingen op te gaan halen. De staatssecretaris benadrukt dat de vluchtelingen zelf kunnen doorreizen naar Nederland.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

50 Oekraïners vluchten uit voorstad Kiev via gebombardeerde brug

Kabinet weet niet exact hoeveel vluchtelingen in Nederland zijn

Hoeveel Oekraïense vluchtelingen al in Nederland zijn aangekomen, weet niemand precies. Velen van hen staan niet op de radar, aangezien ze bijvoorbeeld bij vrienden of familie logeren. Ook zijn er door het hele land vakantiehuisjes, tuinhuisjes en logeerkamers aangeboden.

Het kabinet zoekt naar een manier om deze mensen te registreren. Allereerst zodat hun recht op zorg en onderwijs goed geregeld kan worden. Daarnaast zitten er volgens de staatssecretaris "grenzen aan de solidariteit". Hoewel de bewindsman de particuliere initiatieven van mensen "hartverwarmend" noemt, denkt hij dat mensen niet maandenlang of een jaar lang opvang kunnen en willen bieden. "Je moet het zien als uitgestelde vraag", zei Van der Burg.

Momenteel worden Oekraïners die onderdak vragen opgevangen op grote noodopvanglocaties, zoals Harskamp nabij Ede of in de Jaarbeurs in Utrecht. Het kabinet heeft alle 25 veiligheidsregio's vorige week gevraagd tweeduizend opvangplekken te realiseren. Dat zou neerkomen op opvang voor 50.000 vluchtelingen. Een verdere prognose kon de staatssecretaris niet geven. Van der Burg wilde, in antwoord op vragen van PVV en JA21, ook geen limiet stellen aan hoeveel mensen Nederland kan opvangen. "Natuurlijk zijn er grenzen, maar ik heb geen eindgetal", zei hij.

Het regelen van opvang en het bieden van voorzieningen is geen taak van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). "Zij hebben de handen al vol aan het regelen van nog zevenduizend reguliere opvangplekken voor asielzoekers", zei de staatssecretaris. Het COA kan gemeenten wel adviseren vanuit expertise, maar levert geen medewerkers.

Veel gemeenten weten nog niet goed welke rechten en plichten de Oekraïners precies hebben. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt samen met het Rijk aan een handreiking over de crisisopvang van Oekraïense vluchtelingen.

Oekraïense vluchtelingen worden tijdelijk opgevangen in een sporthal in Rotterdam-Zuid. In de hal kunnen mensen verblijven in afwachting van opvang van langere duur. Oekraïense vluchtelingen worden tijdelijk opgevangen in een sporthal in Rotterdam-Zuid. In de hal kunnen mensen verblijven in afwachting van opvang van langere duur. Foto: ANP

Piri (PvdA): 'Hou er maar rekening mee dat deze mensen hier blijven'

Naast voedsel en onderdak hebben de Oekraïners die in Nederland aankomen - net als andere asielzoekers - recht op zorg en onderwijs. Ook hebben ze in de Europese Unie een speciale status gekregen, waardoor ze mogen werken en recht hebben op sociale bijstand.

Hoe dit precies geregeld gaat worden, is nog onduidelijk. De staatssecretaris kon op veel vragen vanuit de Kamer nog geen antwoord geven.

Hoewel Van der Burg er rekening mee houdt dat de Oekraïners niet over een paar weken alweer zullen terugkeren naar hun land, is hij terughoudend bij het beantwoorden van Kamervragen over inburgering. "We moeten er eigenlijk van uitgaan dat deze mensen hier zullen blijven", zei Kamerlid Kati Piri (PvdA). Ze is, net als D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt, van mening dat de vluchtelingen zo snel mogelijk de taal moeten leren, "zodat ze hun draai kunnen vinden". Ook hebben de kinderen recht op regulier onderwijs, vindt Piri.

De staatssecretaris benadrukt dat het kabinet in deze fase bezig is met het realiseren van de eerste voorzieningen. "Ook hebben mensen en kinderen nu rust nodig", zegt hij. In een volgende fase wil hij gaan bekijken of de kinderen onderwijs "op z'n Oekraïens kunnen krijgen, bijvoorbeeld met vrijwilligers". Als het kabinet een beter beeld van de duur van het verblijf in Nederland heeft, moet het Nederlandse onderwijssysteem wat Van der Burg betreft "in actie komen".