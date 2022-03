De oude kerncentrale van Tsjernobyl is niet meer verbonden met het stroomnet. Volgens de Oekraïense netbeheerder zijn stroomkabels beschadigd door beschietingen. Door de gevechten ten noorden van Kiev is het volgens het door de Oekraïense overheid gerunde nucleaire bedrijf Energoatom onmogelijk om op dit moment reparaties uit te voeren.

Dieselgeneratoren kunnen de kerncentrale nog voor 48 uur van noodstroom voorzien. De koelsystemen van de opslagfaciliteit voor verbruikte splijtstof vallen daarna uit, maar dat heeft volgens het internationaal atoomagentschap (IAEA) "geen kritieke impact op de veiligheid" omdat warmte ook zonder elektriciteit efficiënt kan worden afgevoerd.

De Oekraïense minister Dmytro Kuleba van Buitenlandse Zaken zei dat stralingslekken dreigen te ontstaan als de koelsystemen uitvallen. Hij heeft opgeroepen tot een staakt-het-vuren om de stroomtoevoer te herstellen.

De in 1986 ontplofte kerncentrale van Tsjernobyl viel aan het begin van de invasie, bijna twee weken geleden, in Russische handen. Sinds dinsdag ontvangt IAEA geen data meer van systemen die nucleair materiaal monitoren in de installaties voor radioactief afval. De systemen moeten ervoor zorgen dat de IAEA zicht kan houden op het radioactieve materiaal. Op dit moment is onduidelijk wat de stralingsniveaus bij Tsjernobyl zijn.

Personeel werkt al twee weken onafgebroken door

De IAEA is verder bezorgd over de situatie van de werknemers in de kerncentrale van Tsjernobyl. Het technische personeel, bestaande uit in totaal 210 mensen, zou al ruim twee weken lang onafgebroken aan het werk zijn. Dat is niet alleen stressvol voor de werknemers zelf, maar kan ook een negatief effect hebben op de nucleaire veiligheid van de kerncentrale.

Verder meldt Energoatom dat de stralingsniveaus rondom de kerncentrale van Zaporizhzhia in het zuiden van Oekraïne woensdag normaal zijn. Aan de grootste kerncentrale van Europa vinden reparaties plaats, nadat een deel eerder deze week beschadigd was geraakt door beschietingen van Russische troepen.