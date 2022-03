Het staakt-het-vuren in de Noord-Oekraïense stad Sumy wordt volgens de plaatselijke gouverneur grotendeels nageleefd. Hierdoor kunnen burgers via een zogenoemde humanitaire corridor worden geëvacueerd. Ook op andere plekken heeft Rusland zulke veilige doorgangen beloofd, maar op verschillende vluchtroutes zouden vluchtende burgers zijn beschoten door de Russen.

Voor vijf belegerde Oekraïense steden heeft Rusland vluchtroutes beloofd voor mensen die willen vluchten: Kiev, Charkov, Mariupol, Sumy en Chernihiv. Een deel van deze vluchtroutes loopt echter naar Rusland of Belarus, wat de Oekraïense regering eerder "volledig immoreel" noemde.

Moskou meldde dinsdag bovendien dat meer dan 2,5 miljoen mensen in Oekraïne hebben gevraagd om naar Rusland te worden gebracht, maar die cijfers konden niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Ondertussen gaat de vluchtelingenstroom richting het Westen door en hebben volgens de VN inmiddels meer dan 2 miljoen mensen sinds de invasie Oekraïne verlaten. De meesten gingen naar Polen, maar ook Hongarije, Roemenië, Moldavië en Slowakije vingen al veel vluchtelingen op.

De Verenigde Naties meldden dinsdag ook dat er inmiddels 474 bevestigde burgerdoden zijn. Dit aantal ligt waarschijnlijk fors hoger, omdat recente meldingen van honderden slachtoffers uit steden als Mariupol, Volnovatsja en Izioem nog niet zijn geverifieerd. Een dag eerder stond het aantal nog op 406.

Er zouden maandag zeker 21 burgers in de belegerde stad Sumy zijn omgekomen door luchtaanvallen van het Russische leger. Onder de slachtoffers zouden ook twee kinderen zijn. De informatie is afkomstig van de regionale autoriteiten en is niet onafhankelijk geverifieerd. De doden zouden zijn gevallen bij bombardementen op appartementencomplexen.

NAVO-chef Jens Stoltenberg noemde het dinsdag heel aannemelijk dat vluchtende Oekraïense burgers worden beschoten door Russische troepen. Hij waarschuwt dat het een oorlogsmisdaad is om op burgers te vuren en noemde het volstrekt onaanvaardbaar. Stoltenberg vroeg opnieuw om humanitaire corridors, veilige vluchtroutes voor de burgers, die worden nageleefd door de Russische troepen.

In Rotterdam kan dinsdagavond een groep van maximaal 325 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen worden, meldt wethouder Vincent Karremans. Ze worden tijdelijk opgevangen in hotels en er is een sporthal in Rotterdam-Zuid ingericht waar mensen kunnen verblijven in afwachting van plaatsen voor opvang van langere duur.

Het gaat volgens Karremans om een groep die voornamelijk bestaat uit vrouwen en kinderen. De eerste locatie voor langere tijd, een riviercruiseschip, is zaterdag gereed voor opvang. In totaal wil de gemeente Rotterdam duizend vluchtelingen opvangen.

Oekraïne is van plan om te blijven vechten tot het einde, heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky maandag gezegd in een videoboodschap tot het Britse parlement. De president verwees daarmee naar de beroemde oorlogstoespraak van de Britse premier Winston Churchill in 1940. Hij kreeg zowel voor als na zijn toespraak een staande ovatie van de afgevaardigden.

Tientallen ziekenhuizen in Oekraïne kunnen niet worden gebruikt vanwege de schade door Russische aanvallen. Dat zei de Oekraïense minister van Volksgezondheid dinsdag. Het lukt de autoriteiten ook niet om noodzakelijke medische spullen te leveren bij de frontlinie door het gebrek aan veilige routes. Rusland blijft aanvallen op burgerdoelen ontkennen.

VN-organisatie UNESCO maakt zich zorgen over het culturele erfgoed in Oekraïne nu de Russische invasie voor verwoesting zorgt. Dinsdag riep UNESCO-directeur Audrey Azoulay op tot betere bescherming van het culturele erfgoed en zei hij in contact te staan met instellingen in Oekraïne over erfgoed en monumenten met een beschermde status. Maandag meldde de Oekraïense regering al dat er voor meer dan 10 miljard dollar schade is aan de infrastructuur.

Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Griekenland wordt uitgesteld vanwege de oorlog. Het koningspaar zou oorspronkelijk van 16 tot en met 18 maart een bezoek brengen aan Griekenland.