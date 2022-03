De Oekraïense hoofdstad Kiev is het voornaamste doelwit van de Russische invasie. De Russische president Vladimir Poetin maakte duidelijk dat er naast strategische ook historische redenen zijn om de stad aan te vallen. Waarom is Kiev zo belangrijk voor Russen als Poetin?

1. Kiev wordt gezien als 'geboortestad' van Rusland

In de toespraken waarin Poetin de invasie van Oekraïne verklaarde, noemde hij Oekraïne nadrukkelijk een historisch onderdeel van Rusland. De Russische president baseert zijn rechtvaardiging van de invasie dus op de gemeenschappelijke geschiedenis van beide landen.

Net als veel Russen ziet Poetin Kiev als de 'geboorteplaats' van Rusland. Kiev was sinds 882 de hoofdstad en naamgever van het middeleeuwse Kievse Rijk. Dat rijk besloeg een groot deel van het huidige Oekraïne, Belarus en Rusland. Het wordt door Russen als voorloper van het huidige Rusland gezien. De naam Rusland is afgeleid van de Roes, het volk dat het Kievse Rijk stichtte.

Als middelpunt van het Kievse Rijk werd Kiev een van de belangrijkste en grootste steden in middeleeuws Europa. Dat gebeurde eeuwen voordat bijvoorbeeld de huidige grote Russische steden Moskou en Sint-Petersburg van enig belang waren. Na de vernietiging van de stad door de Mongolen in 1240, zou Kiev nooit meer zijn oude glorie evenaren.

De heerschappij over Kiev en het omliggende gebied wisselde in de eeuwen daarna voortdurend. Aan het einde van de achttiende eeuw werd de regio ingelijfd door het Keizerrijk Rusland onder heerschappij van keizerin Catharina de Grote. Veel Russen wijzen dat punt aan als het moment waarop Oekraïne definitief onderdeel werd van Rusland.

2. Poetin ziet onafhankelijkheid van Oekraïne als enorme fout

Oekraïne was een van de veertien republieken die onafhankelijkheid werden van Rusland na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. Het behield Kiev als hoofdstad, waardoor de stad dus niet meer bij het Russische grondgebied hoorde. Maar dat betekende niet dat de gemeenschappelijke geschiedenis opeens verdwenen was.

Tot op de dag van vandaag zijn er nauwe banden tussen Oekraïners en Russen. Ze zijn vaak zelfs direct familie van elkaar. Veel Oekraïners spreken naast hun eigen taal ook vloeiend Russisch. Toch voelen de meesten van hen zich echt Oekraïens, en dus niet Russisch.

In de ogen van Russen als Poetin hoort Oekraïne echter nog altijd in zijn geheel bij Rusland. Zij noemen de onafhankelijkheid van Oekraïne een fout, die ten koste van alles hersteld moet worden.

3. Kiev vertegenwoordigt 'het hart van Oekraïne'

Kiev is uiteraard ook strategisch van belang voor Poetin en Rusland. Het is een ongeschreven oorlogsregel dat een aangevallen land pas is verslagen als de hoofdstad is ingenomen. Denk bijvoorbeeld ook aan de machtsovername van de Taliban in Afghanistan. Die wordt gedateerd op 15 augustus 2021, de dag waarop de jihadisten de hoofdstad Kaboel overnamen.

In veruit de meeste landen ter wereld is de hoofdstad ook de stad waar het nationale parlement zetelt. Nederland - met Amsterdam als hoofdstad en Den Haag als de stad waar het parlement samenkomt - is daarop een van de weinige uitzonderingen.

Ook in Oekraïne zetelt het parlement - de Verkhovna Rada (letterlijk Opperste Raad) - in de hoofdstad. Het Pecherskyi-district waar het parlementsgebouw staat, wordt daarom ook wel het hart van Oekraïne genoemd. Het nationale parlement is het ultieme symbool van het zelfbestuur van een land.

Ook daarom is er Poetin veel aan gelegen om Kiev te veroveren. De Russische president zei eerder al dat hij Oekraïne niet als een onafhankelijk land ziet. De symbolen van Oekraïense onafhankelijkheid zijn hem dus een doorn in het oog.

4. 'Doelwit nummer één' verblijft in Kiev

Over symbolen van de Oekraïense onafhankelijkheid gesproken: president Volodymyr Zelensky verblijft sinds de start van de Russische invasie in Kiev. Hij liet al meerdere keren weten de stad niet te zullen verlaten. Zelensky deelt regelmatig foto's en video's van zichzelf terwijl hij door de straten en langs bekende gebouwen loopt.

Als staatshoofd is Zelensky, net als het parlement, een symbool van de Oekraïense onafhankelijkheid. Daarnaast is hij sinds de Russische invasie uitgegroeid tot hét uithangbord van de Oekraïense weerstand. Zo heeft hij zich ontpopt als het grootste obstakel voor Poetin. Die wil namelijk een pro-Russische regering installeren in Oekraïne.

Zelensky heeft gezegd dat hij door de Russen als "doelwit nummer één" is aangemerkt. Volgens Oekraïne zijn sinds de start van de invasie al drie moordaanslagen op de president verijdeld.

De Russische colonne die op weg is naar Kiev stond de afgelopen dagen zo goed als stil. Volgens experts bereiden de Russische troepen zich echter voor op een bestorming van de hoofdstad. Die zou ergens in de komende dagen kunnen plaatsvinden.