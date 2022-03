Het kabinet gaat de opvang van grote aantallen vluchtelingen uit Oekraïne als een crisis behandelen, zei minister-president Mark Rutte dinsdag na afloop van kabinetsoverleg over de oorlog in Oekraïne.

De crisisstructuur wordt ingezet omdat Nederland zich goed moet voorbereiden op een grote vluchtelingenstroom, aldus Rutte.

Dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen als crisis wordt behandeld, betekent onder meer dat er regelmatig overleg zal plaatsvinden onder leiding van minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid). Zo'n crisisstructuur werd eerder al gebruikt rond de MH17-ramp en de coronacrisis.

De aanpak zal uit drie fasen bestaan, schrijft staatssecretaris Eric van der Burg in een brief aan de Tweede Kamer. In die eerste fase wordt gezorgd voor ongeveer tweeduizend opvangplekken op diverse plekken in het land. Deze zijn al gerealiseerd en zo'n veertienhonderd Oekraïense vluchtelingen verblijven nu al op deze opvangplekken.

De verwachting is dat het aantal vluchtelingen op korte termijn zodanig gaat toenemen, dat er nieuwe opvangplekken beschikbaar moeten zijn. De 25 veiligheidsregio's moeten de komende tijd in totaal ongeveer 50.000 opvangplekken beschikbaar maken.

De betrokken partijen moeten daarnaast alvast voorbereidingen treffen voor de derde fase, waarin ook voor de langere termijn goede opvang wordt geregeld.

Organisaties gaan particuliere opvang in goede banen leiden

In de Kamerbrief reageert Van der Burg ook op de grote hoeveelheid Nederlanders die hebben aangeboden vluchtelingen te ondersteunen met eten of kleding, of aanbieden Oekraïners onderdak te bieden.

Om de particuliere opvang op een veilige manier te laten plaatsvinden, gaan hulporganisaties het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en het Leger des Heils helpen bij het werven, screenen en begeleiden van de gastgezinnen en woonruimten. Daar maakt de overheid geld voor vrij.

Volgens de staatssecretaris tonen de burgerlijke initiatieven de solidariteit van veel Nederlanders en zorgen ze voor minder druk op de opvang, maar ze kunnen er tegelijkertijd ook toe leiden dat de Oekraïense vluchtelingen uit beeld raken bij de overheid, waarschuwt Van der Burg. Daardoor zouden zij bijvoorbeeld het slachtoffer van uitbuiting kunnen worden.