De opvang voor Oekraïense vluchtelingen in het Gelderse Harskamp is in de nacht van maandag op dinsdag zo vol geraakt dat mensen op noodbedden moesten slapen. De locatie kan nu geen nieuwe mensen opvangen en er is dringend behoefte aan andere opvangplekken, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dinsdag.

Op de legerplaats in Harskamp was plek voor maximaal 950 vluchtelingen. De eerste mensen kwamen daar op donderdag aan.

Het aantal gevluchte Oekraïners is sindsdien zo toegenomen, dat de opvanglocatie geheel vol is geraakt. "Er is zelfs op noodbedden geslapen in ruimtes die daar niet voor bestemd zijn", aldus het COA.

De gemeente Ede, waar Harskamp onder valt, zoekt naar extra opvanglocaties binnen de regio. Maar ook op andere plekken in het land zullen dringend opvangplekken moeten worden vrijgemaakt.

De 25 veiligheidsregio's lieten maandag nog weten voldoende (tijdelijke) opvangplekken te kunnen regelen. Het zou in eerste instantie gaan om tweeduizend vluchtelingen per regio. Dat is in lijn met de formele opdracht die de overheid de veiligheidsregio's heeft gegeven.

Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) hebben zich tot dusver zo'n duizend Oekraïners in Nederland gemeld. De verwachting is dat dat er veel meer worden. Waar zij worden opgevangen "is iets wat we nationaal gaan regelen", zegt hij voorafgaand aan het kabinetsoverleg over de oorlog in Oekraïne. Zo moet er een nationaal informatiepunt komen waar de Oekraïense vluchtelingen terechtkunnen.